مستاجران سالنهای ورزشی در افزایش اجاره بها دخالتی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر در نکاء ، نصرالله پریچهره چهارشنبه شب در گردهمایی روسای هیئت های ورزشی نکا در فرمانداری این شهرستان افزود: مستاجران اماکن ورزشی تربیت بدنی که از طریق مزایده برنده شده اند علاوه بر دریافت حق قانونی خود از سالن ها باید در استفاده هیئتهای ورزشی از سالنها تعادل ایجاد کنند و صاحبان اینگونه سالن ها موظفند سالن را شش تا 10ساعت در روز در اختیار رشته های مختلف ورزشی جهت آموزش قرار دهند.

وی گفت: نرخ سالن ها توسط کمیته نرخ گذاری مشخص شده و دوباره اعلام می شود و در صورت تخلف توسط تعزیرات بررسی خواهد شد.

مدیرکل تربیت بدنی مازندران در ادامه اظهار داشت: با توجه به کمبود سالن ها و باشگاه های خصوصی در نکا باید به این امر اهتمام ویژه ای لحاظ شود و هیئت های مختلف در حد توان خود برای خود سالن و فضای ورزشی مناسب ایجاد نمایند.

وی در راستای اجاره سالن های واگذار شده در مزایده به افراد واجد الشرایط نیز یادآور شد: مستاجران این اماکن حق ندارند در زمان تصدی امور باشگاه ها و سالن ها در افزایش قیمت تاثیرگذار باشند بلکه باید طبق قوانین و بر اساس آن اقدام نمایند.

وی در خصوص وضعیت ورزش روستائی افزود: خوشبختانه ورزش روستائی دارای وضعیت بسیار مناسبی در روستاهاست و با افزایش سالن و زمین فوتبال مهاجرت به شهرها کم شده و حمایتهای خوب و مناسبی از سوی دولت در حال انجام است.

پریچهره افزود: در حال حاضر فرهنگ ورزش نکا تغییر کرده و در مرحله رشد و شکوفائی است و مدال آوری مناسبی را داشته است و در این راستا باید با مدیریت و روابط عمومی قوی در امر ورزش فضای مناسب ورزشی برای خود مهیا سازیم.

وی از ایجاد طرح باشگاه صنعت در مازندران خبر داد و افزود: با ایجاد این طرح و شکل گیری آن در استان، طرح به شهرستانها تعمیم داده شده و ورزشکاران مشکل اسپانسر نخواهند داشت.

وی گفت: متاسفانه هزینه های بالا و عدم وجود اسپانسر مناسب از جمله دغدغه های ورزش مازندران است که باید با رایزنی مناسب حل و فصل شود.

پریچهره با بیان اینکه عدم امکانات ورزشی از دیگر مشکلات هیئتهای استان است که این مسئله هم با استفاده از طرح باشگاه صنعت و استفاده از صنعتگران در امر ورزشی رفع خواهد شد.