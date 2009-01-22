منطقه ویژه اقتصادی گلستان احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، یحیی محمود زاده شامگاه چهارشنبه در همایش حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان افزود: ره آورد سفر دولت به استان در بخش صنعتی بسیار مطلوب بوده و دهه فجر سال جاری شهرک صنعتی یک هزار هکتاری و ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در حوزه اترک اجرایی می شود.

وی اظهار داشت: در راستای تضمین سرمایه گذاری پیگیریهایی در کارگروه توسعه تجاری استان با بانک توسعه و تجارت انجام شده که با تاسیس صندوق ضمانت با سرمایه گذاری در استان موافقت شده است.



وی خاطرنشان کرد: سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری به مولفه هایی نظیر امنیت جغرافیایی، شرایط بلایای طبیعی منطقه مورد نظر، تامین انرژی مورد نیاز و امور زیربنایی نیاز دارند.

به گفته محمودزاده، این استان با توجه به دارا بودن ظرفیتهای قوی به عنوان یکی از قطبهای کشاورزی کشور نیازمند توجه بیشتر برای ایجاد صنایع تکمیلی و تبدیلی در حوزه کشاورزی و تولید محصولات با کیفیت برای مصرف کننده داخلی و خارجی است.



رئیس کل دادگستری گلستان نیز در این همایش گفت: برای از بین بردن مفاسد اقتصادی باید نسبت به شفاف کردن قوانین، کارآمد کردن نظام اداری و تربیت نظام نظارتی برنامه ریزی کرد.

احمد فاضلیان افزود: سرمایه‌گذاری از اصول مهم در پیشرفت کشورها بوده که با اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی نقش دولت از مالکیت به نظارت در عرصه اقتصاد تغییر و تمام امور اقتصادی به مردم واگذار می‌شود.

وی اظهار داشت: تشکیل کمیته حمایت از سرمایه‌گذاری از جمله اقدامات ارزشمند قوه قضائیه در جهت حمایت از سرمایه گذاری در استان است.

شماری از مسئولان کشوری، کارشناسان قضایی و سرمایه گذاران در این همایش یکروزه در گرگان شرکت داشتند.