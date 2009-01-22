300 قطعه آب بندان و سد کوچک در گلستان ایجاد شده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نادعلی حاجیلری صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: در زمان رژیم پهلوی تنها یک سد در استان گلستان وجود داشت در حالیکه اکنون پس از انقلاب 13 سد بزرگ مطالعه و اجرا و در دست بهره برداری است.

وی اظهار داشت: تنها سدی که در دوران قبل از انقلاب احداث شده بود نیز به منظور تامین منافع درباریان بوده است نه مردم در حالیکه با احداث شش سد در 30 سال اخیر 380 میلیون متر مکعب آب تنظیم و 47 هزار هکتار از اراضی را تحت پوشش شبکه های آبیاری قرار داده است.

وی خاطرنشان کرد: با پاپان عملیات اجرایی سه سد در حال احداث نیز 350 میلیون متر مکعب آب تنظیم شده که این سدها در مجموع شبکه های آبیاری در سطح 45 هزار هکتار را تحت پوشش قرار خواهد داد.

به گفته حاجیلری، اقدامات نظام اسلامی در بخش آب استان در طول 30 سال گذشته با هیج دوره ای قابل مقایسه نیست و تشریح دستاوردهای انقلاب در همه بخشها نیاز جدی جامعه امروز ایران است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان بیان داشت: در دوران قبل از انقلاب کلیه طرحهای بخش آب استان در همه مراحل مطالعاتی و اجرایی به شرکتهای خارجی واگذار می شد در حالیکه اکنون با تکیه بر توان متخصصان ایرانی انجام می شود.

وی یادآور شد: در زمان رژیم گذشته تنها 150 روستا از آب شرب برخوردار بودند در حالیکه اکنون به 750 روستا رسیده و آب شرب همه شهرهای استان نیز تامین شده است.

استان گلستان یکهزار روستا و 24 شهر دارد.