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۳ بهمن ۱۳۸۷، ۹:۵۴

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: آغاز هفته بیست و سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور و پیگیری هفته سیزدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور از اهم رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه سوم بهمن ماه سال 1387 هجری شمسی مصادف است با بیست و پنجم محرم سال 1430 هجری قمری و برابر است با بیست و دوم ژانویه سال 2009 میلادی.

- هفته بیست و سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری 3 دیدار زیر آغاز می شود:
* مس کرمان - پرسپولیس، ساعت 14:30، ورزشگاه شهید باهنرکرمان
* سایپا کرج - داماش گیلان، ساعت 14:30، ورزشگاه انقلاب کرج
* ملوان بندرانزلی - سپاهان اصفهان، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی انزلی

- رقابت‌های فوتبال تورنمنت مرحوم رسول مددنوعی امروز در حالی پیگیری خواهد شد که عادل فردوسی پور پس از اتفاقات اخیر در تیم رسانه ورزش به میدان خواهد رفت.

- روز دوم از هفته سیزدهم و پایانی نیم فصل اول مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
گروه الف:
* مقاومت بسیج فارس - شهرداری زنجان، ساعت 14:15، ورزشگاه حافظیه شیراز
* آلومینیوم اراک - شهرداری تبریز، ساعت 14:15، ورزشگاه امام خمینی (ره)اراک
* پتروشیمی تبریز - سپاهان نوین، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی تبریز
* شهرداری بندرعباس - هما تهران، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی بندرعباس
* صنعت مهرکام پارس - کوثر لرستان، ساعت 14:15، ورزشگاه اسلامشهر تهران
* صنعت نفت آبادان - گل گهر سیرجان، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی آبادان
* استیل آذین - نساجی مازندران، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی تهران
گروه ب:
* مس رفسنجان - نیروی زمینی تهران، ساعت 14:15، شهدا نوش آباد رفسنجان
* شموشک نوشهر - شاهین اهواز، ساعت 14:15، ورزشگاه شهدا نوشهر
* دیهیم اهواز - شاهین پارس جنوبی، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی اهواز
* اتکا گلستان - شیرین فراز کرمانشاه، ساعت 14:15، ورزشگاه آزادی گرگان
* داماش لرستان - پیام مخابرات فارس، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی دورود

- نشست نمایندگان 13 تیم حاضر در مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور ساعت 9:30 امروز در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی برگزار می شود.

- مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی ایتالیا امشب با برگزاری دیدار لاتزیو با تورینو پیگیری می شود.

- مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا امشب با برگزاری دو دیدار زیر پیگیری می شود:
* رئال مایورکا - رئال بتیس
* اتلتیکو بیلبائو - اسپورتینگ گیخون

کد مطلب 820835

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