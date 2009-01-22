تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه سوم بهمن ماه سال 1387 هجری شمسی مصادف است با بیست و پنجم محرم سال 1430 هجری قمری و برابر است با بیست و دوم ژانویه سال 2009 میلادی.
- هفته بیست و سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با برگزاری 3 دیدار زیر آغاز می شود:
* مس کرمان - پرسپولیس، ساعت 14:30، ورزشگاه شهید باهنرکرمان
* سایپا کرج - داماش گیلان، ساعت 14:30، ورزشگاه انقلاب کرج
* ملوان بندرانزلی - سپاهان اصفهان، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی انزلی
- رقابتهای فوتبال تورنمنت مرحوم رسول مددنوعی امروز در حالی پیگیری خواهد شد که عادل فردوسی پور پس از اتفاقات اخیر در تیم رسانه ورزش به میدان خواهد رفت.
- روز دوم از هفته سیزدهم و پایانی نیم فصل اول مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
گروه الف:
* مقاومت بسیج فارس - شهرداری زنجان، ساعت 14:15، ورزشگاه حافظیه شیراز
* آلومینیوم اراک - شهرداری تبریز، ساعت 14:15، ورزشگاه امام خمینی (ره)اراک
* پتروشیمی تبریز - سپاهان نوین، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی تبریز
* شهرداری بندرعباس - هما تهران، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی بندرعباس
* صنعت مهرکام پارس - کوثر لرستان، ساعت 14:15، ورزشگاه اسلامشهر تهران
* صنعت نفت آبادان - گل گهر سیرجان، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی آبادان
* استیل آذین - نساجی مازندران، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی تهران
گروه ب:
* مس رفسنجان - نیروی زمینی تهران، ساعت 14:15، شهدا نوش آباد رفسنجان
* شموشک نوشهر - شاهین اهواز، ساعت 14:15، ورزشگاه شهدا نوشهر
* دیهیم اهواز - شاهین پارس جنوبی، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی اهواز
* اتکا گلستان - شیرین فراز کرمانشاه، ساعت 14:15، ورزشگاه آزادی گرگان
* داماش لرستان - پیام مخابرات فارس، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی دورود
- نشست نمایندگان 13 تیم حاضر در مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور ساعت 9:30 امروز در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی برگزار می شود.
- مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی ایتالیا امشب با برگزاری دیدار لاتزیو با تورینو پیگیری می شود.
- مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاههای اسپانیا امشب با برگزاری دو دیدار زیر پیگیری می شود:
* رئال مایورکا - رئال بتیس
* اتلتیکو بیلبائو - اسپورتینگ گیخون
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