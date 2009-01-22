تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه سوم بهمن ماه سال 1387 هجری شمسی مصادف است با بیست و پنجم محرم سال 1430 هجری قمری و برابر است با بیست و دوم ژانویه سال 2009 میلادی.

- هفته بیست و سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری 3 دیدار زیر آغاز می شود:

* مس کرمان - پرسپولیس، ساعت 14:30، ورزشگاه شهید باهنرکرمان

* سایپا کرج - داماش گیلان، ساعت 14:30، ورزشگاه انقلاب کرج

* ملوان بندرانزلی - سپاهان اصفهان، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی انزلی

- رقابت‌های فوتبال تورنمنت مرحوم رسول مددنوعی امروز در حالی پیگیری خواهد شد که عادل فردوسی پور پس از اتفاقات اخیر در تیم رسانه ورزش به میدان خواهد رفت.

- روز دوم از هفته سیزدهم و پایانی نیم فصل اول مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

گروه الف:

* مقاومت بسیج فارس - شهرداری زنجان، ساعت 14:15، ورزشگاه حافظیه شیراز

* آلومینیوم اراک - شهرداری تبریز، ساعت 14:15، ورزشگاه امام خمینی (ره)اراک

* پتروشیمی تبریز - سپاهان نوین، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی تبریز

* شهرداری بندرعباس - هما تهران، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی بندرعباس

* صنعت مهرکام پارس - کوثر لرستان، ساعت 14:15، ورزشگاه اسلامشهر تهران

* صنعت نفت آبادان - گل گهر سیرجان، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی آبادان

* استیل آذین - نساجی مازندران، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی تهران

گروه ب:

* مس رفسنجان - نیروی زمینی تهران، ساعت 14:15، شهدا نوش آباد رفسنجان

* شموشک نوشهر - شاهین اهواز، ساعت 14:15، ورزشگاه شهدا نوشهر

* دیهیم اهواز - شاهین پارس جنوبی، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی اهواز

* اتکا گلستان - شیرین فراز کرمانشاه، ساعت 14:15، ورزشگاه آزادی گرگان

* داماش لرستان - پیام مخابرات فارس، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی دورود

- نشست نمایندگان 13 تیم حاضر در مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور ساعت 9:30 امروز در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی برگزار می شود.

- مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی ایتالیا امشب با برگزاری دیدار لاتزیو با تورینو پیگیری می شود.

- مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا امشب با برگزاری دو دیدار زیر پیگیری می شود:

* رئال مایورکا - رئال بتیس

* اتلتیکو بیلبائو - اسپورتینگ گیخون