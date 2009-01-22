گرایش سینمای امروز جهان تصویر کردن تاثیرات جنگ است

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر جشنواره فیلم برلین درباره گرایش‌های جدید سینمایی در کشورهای مختلف دنیا به دویچه وله گفت: این روزها بسیاری از فیلم‌ها به جنگ‌‌های مختلف در سراسر جهان می‌پردازند، اما گرایش این فیلم‌ها نسبت به چند سال قبل فرق کرده است.

وی افزود: آن زمان شما با رویدادهای مربوط به جنگ یا نبردهای واقعی و سربازان روبرو بودید، اما امروز خیلی از فیلم‌ها به دنبال به تصویر کشیدن تاثیرات جنگ هستند، مسائلی مانند تاثیر جنگ روی بچه‌ای چهار ساله که پدرش را از دست داده یا زنی تازه ازدواج کرده که شوهرش در نبرد کشته شده، یا اینکه وقتی سربازان پس از دو سال حضور در جنگ به جامعه "عادی" باز می‌گردند چه حسی دارند.

مدیر جشنواره برلین ادامه داد: فیلمسازان اکنون به دنبال موقعیت‌های شخصی‌تر هستند و این برای من عجیب نیست. نکته عجیب این است که این سوژه تا این حد در بسیاری کشورها اهمیت پیدا کرده است. هرچند، این موضوع بر تمام جهان تاثیر گذاشته است.

کاسلیک توجه به غذا و محصولات غذایی را دیگر گرایش‌ غالب امروز دنیای فیلمسازی برشمرد و گفت: بسیاری از فیلم ها چه مستند و چه داستانی بر غذا و محصولات غذایی متمرکز هستند. شما همه جا درباره این موضوع می‌خوانید.

او گفت: یک جنبش آغاز شده است و منظور من تنها طرفداران حفظ محیط زیست نیست. انگار همه می‌خواهند درباره غذا فیلم بسازند. این موضوعی مهم است و در این دوره جشنواره برلین نیز اهمیت دارد. ما در جشنواره امسال فیلمی به نام "غذا، ثبت‌شده" داریم که از فریب‌کاری‌ها در صنعت مواد غذایی پرده برمی‌دارد.

کاسلیک از سال 2001 تاکنون مدیریت جشنواره برلین را به عهده دارد و از آن زمان تاکنون این جشنواره بیش از پیش جایگاه خود را به عنوان یکی از جشنواره‌های مهم سینمایی در کنار کن و ونیز تثبیت کرده است.

پنجاه و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم برلین پنجم فوریه (17 بهمن) با اولین نمایش جهانی "بین‌الملل" توم تیکور با بازی کلایو اوون و نومی واتس آغاز می‌شود و تا 15 فوریه (27 بهمن) ادامه دارد.