به گزارش خبرنگار مهر، "جامجم" در صفحه رسانه میپردازد به گزارش فیلمهای آخر هفته تلویزیون، آیین اختتامیه دومین مجموعه اجراهای رادیو تئاتر، دهه فجر در شبکه قرآن سیما، روی خط جشنواره و اخبار کوتاه. گفتگو با عامر خان بازیگر فیلم هندی "گاجینی" در صفحه سینما، نگاهی به فیلم "ساعتها" در صفحه اندیشه و پیام رئیس جمهوری به جشنواره تئاتر فجر و معرفی برنامههای امروز شبکههای سیما در صفحه فرهنگ و هنر آمده است.
"فرهنگ آشتی" در صفحه نخست میپردازد به گزارشی از فیلمهای احتمالی جشنواره فجر و یادداشتی از پانتهآ بهرام برای نمایش "شکار روباه". افتتاحیه نامنظم جشنواره تئاتر فجر و "شیرین" کیارستمی در بخش طیف جشنواره روتردام در صفحه اطلاعرسانی، معرفی هیئت داوران بخش بینالملل جشنواره برلین 2009 در صفحه سینما و تلویزیون، گفتگوی افشین هاشمی با علی رفیعی کارگردان نمایش "شکار روباه"، گزارش تمرین نمایش "آنتیگونه در نیویورک" و یادداشت یثربی در صفحه ویژه جشنواره تئاتر فجر، نگاهی به فیلم "دبلیو"، گپی با الیور استون و یادداشتی بر فیلم در صفحه سینما کار را تمام میکند.
"ایران" در صفحه فرهنگ و هنر میپردازد به پنجشنبه بازار کتاب و سلسله مقالههای "چگونه یک قصه را بنویسیم؟". برگزاری مراسم جایزه کتاب سال در 19 بهمن، اجرای 29 نمایش در دومین روز جشنواره تئاتر فجر، برگزاری دهمین دوسالانه گرافیک در خرداد 88، اتمام ساخت گنجینه آثار تجسمی حوزه هنری، معرفی داوران جشنواره فیلم برلین و اخباری کوتاه از نجفی، عالمی، بویل و مگوایر در صفحه پایانی منعکس شده است.
"همشهری" در صفحه تئاتر میپردازد به گفتگو با محمد اطبایی مدیر بخش بینالملل جشنواره فجر و یادداشتی بر نمایش "دریاچه پنهان". آغاز جشنواره تئاتر فجر با پرواز 30 کبوتر سفید، اهدای نشان به پدر جوان رادیو و اخباری کوتاه از راضیه تجار، کیانوش عیاری، احمد نجفی، فارست ویتاکر و تیلدا سوئینتن در صفحه ادب و هنر مورد توجه قرار گرفته است.
"وطن امروز" در صفحه گفتگو میپردازد به رمزگشایی از مجموعههای "خانه سبز" و "همسران" در گفتگو با مسعود رسام. گفتگو با احمد نجفی، پیام رئیس جمهوری به جشنواره تئاتر فجر و اخبار کوتاه در صفحه فرهنگ و هنر، گزارشی از 19 فیلم بخش مسابقه سینمای ایران جشنواره فجر، گپی با سعید داخ، فیلم "پنهان" هانکه در شبکه نمایش خانگی، معرفی شماره جدید ماهنامه "فیلم" و فیلمنامهنویسی با مینو فرشچی در صفحه پایانی آمده است.
"خورشید" در صفحه فرهنگ و هنر میپردازد به گزارشی از کارگاه نقاشی غزه، گفتگو با حسن بنیایان، تصاویر پخش نشده 30 سال انقلاب در "سه دهه صلابت"، چهارمین رمان احمد دهقان در دست چاپ، نقد و بررسی دوسالانه ملی عکس ایران، دعوت از فیلمسازان در ششمین جشنواره بینالمللی پویانمایی و اخبار کوتاه. چند یادداشت و معرفی داریوش اسدزاده به عنوان چهره روز در صفحه پایانی منعکس شده است.
"اعتماد ملی" در صفحه ادب و هنر میپردازد به مرور رویدادهای فرهنگ و هنر جهان، پیشنهاد نمایشهای "شکار روباه" و "اپرای عاشورا"، حرفهای رئیس شاخه هنرمندان حزب اعتماد ملی، گزارش دیلی تلگراف از کشف سهم شاه عباس در هنر، افتتاحیه جشنواره تئاتر فجر، نمایشگاه "کلکسیون زمستان"، فیلمهای آخر هفته تلویزیون، پیشفروش بلیتهای جشنواره فجر، نمایشنامهخوانی و روی پیشخوان.
"اعتماد" در صفحه پایانی میپردازد به پیشنهاد رئیس کمیته انضباطی برای ادامه برنامه "نود" و مناظره با فردوسیپور با اجرای بهرام شفیع، تقدیر از حسن خجسته، حمایت نجفزاده از فردوسیپور، احمد نجفی روی "صندلی داغ"، پیام رئیس جمهوری به جشنواره تئاتر فجر، انتشار دیویدی "بال در بال" با تارنوازی لطفی و شعرخوانی ابتهاج، فاش شدن راز "میلیونر زاغهنشین"، یادداشت و اخبار کوتاه.
"حیات نو" در صفحه ویژه جشنواره تئاتر فجر میپردازد به گفتگو با سمیرا سینایی نویسنده و کارگردان نمایش "رستم و سهراب"، پیام رئیس جمهوری به جشنواره تئاتر فجر و اخبار کوتاه. گزارشی از اکران سینماهای تهران در دیماه، افتتاحیه بینظم جشنواره تئاتر فجر، آثار کلانتری، احصایی و طباطبایی در گالری هما، مشخص شدن تکلیف سه فیلم جشنواره فجر و اخبار کوتاه در صفحه پایانی مورد توجه قرار گرفته است.
"جوان" در صفحه ادب و هنر میپردازد به حضور زنان در ادبیات نمایشی، نگاهی به رویکردهای اجتماعی سینما و درباره "اقتباس، ادبیات و تئاتر دفاع مقدس". حرفهای وزیر ارشاد درباره فعالیت شبکه بیبیسی فارسی، روایت قصه قهرمانان انقلاب، 14 هفته فرهنگی ایران در جهان به مناسبت سی سالگی انقلاب، افتتاح نمایشگاه عکس "فریاد بیصدا"، تدارک برای اکران نوروز، گزارش فیلمهای آخر هفته سیما، پیام رئیس جمهوی به جشنواره تئاتر فجر و اخبار کوتاه در صفحه پایانی آمده است.