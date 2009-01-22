تولید چوب کشور را می توان تا سه برابر افزایش داد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان طالب امین پور صبح امروز در همایش زراعت چوب، چالشها و راهکارها در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری افزود: میزان مصرف چوب در کشور بیش از پنج میلیون هکتار است و این در حالی است که این پتانسیل وجود دارد که میزان تولید چوب در کشور تا سه برابر افزایش یابد.

وی همچنین اظهار داشت: گونه صنوبر برای رفع نیاز کشور به چوب بسیار مناسب است و مردم اکنون از طرحهای زراعت چوب استقبال می کنند.

در بخش دیگری از این جلسه معاون اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان نیز اظهار داشت: آمادگی داریم تا تعداد چهار هزار نهال صنوبر را به صورت رایگان به همراه تسهیلات بانکی در اختیار مردم قرار داده تا پروژه های زراعت چوب را اجرا نمایند.

محمد حسین شاملی ادامه داد: کارخانجات و کارگاه های صنعتی می توانند از پساب فاضلابهای خود جهت کاشت صنوبر استفاده نمایند و از صرفه اقتصادی و آثار مطلوب زیست محیطی آن بهره مند شوند.

وی همچنین در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد: کشاورزانی که از پساب فاضلاب استفاده می کنند زراعت چوب را جایگزین زراعت محصولات کشاورزی نمایند تا سلامتی مصرف کنندگان به مخاطره نیفتاده و واردات چوب کاهش یابد.