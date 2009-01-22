دیوان حافظ با خط وصال شیرازی در مشهد رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر محمد جعفر یاحقی، استاد دانشگاه و مدیر قطب علمی فردوسی شناسی شب گذشته در مراسم رونمایی این کتاب با ارزش افزود: از بخت بلند ایرانیان وجود و حضور اندیشمندان، شعرا، علما و فرزانگانی است که سایه هر کدامشان به تنهایی باعث روشنایی آسمان علم و ادب شده است.

وی اضافه کرد: وصال شیرازی نیز یکی از این فرزانگان است که با آثار خود نام اندیشمندان و افراد نیک دوایر مختلف مانند حافظ و سعدی را زنده نگه داشته است.

استاد دانشگاه ادبیات و زبان فارسی دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص کتاب حافظ خط وصال شیرازی نیز اظهار داشت: نسخه اصلی این کتاب گرانبها در سال 1323 توسط شادروان محمود فرخ به قیمت 300 تومان از بازار خریداری شده است.

وی اضافه کرد: بعد از گذشت سالها، خطاط اصلی این کتاب که همان وصال شیرازی است توسط مرحوم علی اصغر حکمت شناسایی شده و به کتابخانه دانشکده ادبیات مشهد تحویل شد.

یاحقی ادامه داد: طی بررسیهای انجام شده اخیر و اهمیت این کتاب، گروه زبان ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی با کمک موسسه آفرینشهای هنری آستان قدس رضوی اقدام به بازاریابی و نشر این اثر نفیس با تذهیب و خطی شگرف کرد.

حسین رزاقی کارشناس تذهیب و نگارگری کشور نیز در این جلسه با اشاره به تهذیب و خط شگفت آور این اثر گفت: سوابق نسخ خطی به دوران ساسانی و استفاده عظیم مسلمانان از منابع دینی و حکمتی برمی گردد.

وی مقوله کتاب آرایی را در ایران بسیار پربار و با سابقه عنوان کرد و متذکر شد: مردم ایران پیوند عمیقی با شعرا و فرهیختگان ادبی داشته و دارند.

رزاقی اذعان داشت: در سالهای 1192 تا 1364 هجری قمری نیز مانند سایر ادوار تاریخ این سرزمین، خانواده هنرمند وصال شیرازی آثار فراوانی را در زمینه های خط و خوشنویسی و کاری از خود به جای گذاشته اند.

وی در خصوص مشخصات فنی دیوان حافظ خط وصال شیرازی افزود: این کتاب با طراحی جلد لاکی گل مرغی و بدون رقم و همچنین شیوه استادانه ای که احتمالا منسوب به استاد لطفعلی صورتگر شیرازی است، خلق شده است.

این کارشناس تذهیب و نگارگری کشور خاطرنشان کرد: همچنین در تذهیب مقدمه و متن نسخه سرلوح مرصع با قاب بندی مزدوح اسلیمی و با رنگهای لاجوردی و طلایی به کار رفته است.