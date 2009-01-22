به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاههای ایتالیا شب گذشته با برگزاری دو دیدار پیگیری شد که در مهمترین مسابقه برگزار شده تیم فوتبال اینتر با نتیجه 2 بر یک از سد رم گذشت و جواز حضور در مرحله نیمه نهایی این مسابقات را کسب کرد.
در این مسابقه که در ورزشگاه سن سیرو میلان برگزار شد، آدریانو (10) و زلاتان ابراهیموویچ (62) برای اینتر گل زدند و رودریگو تادی در دقیقه 62 تنها گل رم را به ثمر رساند.
صحنهای از دیدار شب گذشته تیمهای فوتبال اینتر و رم
دیشب همچنین تیم فوتبال سامپدوریا در ضربات پنالتی موفق به شکست میزبان خود اودینزه شد. دو تیم در وقتهای قانونی و اضافه مسابقه به تساوی یک بر یک رضایت دادند اما در ضربات پنالتی تیم سامپدوریا با نتیجه 3 بر صفر و در مجموع 4 بر یک برابر اودینزه به پیروزی دست یافت.
آنتونیو دی ناتاله (63) برای اودینزه و جیان پائولو پازینی (55) برای سامپدوریا گلزنی کردند. ضمن اینکه آنتونیو دی ناتاله در دقیقه 84 یک ضربه پنالتی را برای تیم سامپدوریا از دست داد.
مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاههای ایتالیا با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
پنجشنبه - 3/11/87
* لاتزیو - تورینو
چهارشنبه - 16/11/87
* یوونتوس - ناپولی
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