به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جشنواره اعلام کرد زمان‌بندی پیش‌فروش بلیت‌های جشنواره فیلم فجر بر اساس همان جدول اعلام شده با دو روز تأخیر به این شرح است:

یکشنبه ششم بهمن‌ماه ساعت ۸ تا ۱۴ به هنرمندان اختصاص دارد و اهالی رسانه‌های جمعی نیز می‌توانند ساعت ۱۴ تا ۲۰ برای تهیه بلیت‌های مورد نظر خود اقدام کنند. دوشنبه و سه‌شنبه هفتم و هشتم بهمن ساعت ۸ تا ۲۰ نیز زمان پیش‌فروش بلیت‌های جشنواره برای دانشجویان است.



دانشجویان می‌توانند با ارائه کارت دانشجویی معتبر با 20 درصد تخفیف این بلیت‌ها را تهیه کنند. چهارشنبه نهم بهمن ساعت ۸ تا ۲۰ نیز نمایندگان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادها می‌توانند با ارائه معرفی‌نامه معتبر برای تهیه بلیت به سینما فلسطین مراجعه کنند. بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر ۱۱ تا ۲۲ بهمن برگزار می‌شود.