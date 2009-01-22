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۳ بهمن ۱۳۸۷، ۱۰:۰۲

به دلیل استقبال گسترده؛

پیش‌فروش بلیت‌های جشنواره فیلم فجر دو روز به تأخیر افتاد

پیش‌فروش بلیت‌های جشنواره فیلم فجر دو روز به تأخیر افتاد

پیش‌فروش بلیت‌های بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی فجر به دلیل استقبال گسترده فیلم‌های ایرانی طبق روال اعلام شده با دو روز تأخیر آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جشنواره اعلام کرد زمان‌بندی پیش‌فروش بلیت‌های جشنواره فیلم فجر بر اساس همان جدول اعلام شده با دو روز تأخیر به این شرح است:

یکشنبه ششم بهمن‌ماه ساعت ۸ تا ۱۴ به هنرمندان اختصاص دارد و اهالی رسانه‌های جمعی نیز می‌توانند ساعت ۱۴ تا ۲۰ برای تهیه بلیت‌های مورد نظر خود اقدام کنند. دوشنبه و سه‌شنبه هفتم و هشتم بهمن ساعت ۸ تا ۲۰ نیز زمان پیش‌فروش بلیت‌های جشنواره برای دانشجویان است.

دانشجویان می‌توانند با ارائه کارت دانشجویی معتبر با 20 درصد تخفیف این بلیت‌ها را تهیه کنند. چهارشنبه نهم بهمن ساعت ۸ تا ۲۰ نیز نمایندگان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادها می‌توانند با ارائه معرفی‌نامه معتبر برای تهیه بلیت به سینما فلسطین مراجعه کنند. بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر ۱۱ تا ۲۲ بهمن برگزار می‌شود.

کد مطلب 820850

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