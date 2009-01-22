به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جشنواره اعلام کرد زمانبندی پیشفروش بلیتهای جشنواره فیلم فجر بر اساس همان جدول اعلام شده با دو روز تأخیر به این شرح است:
یکشنبه ششم بهمنماه ساعت ۸ تا ۱۴ به هنرمندان اختصاص دارد و اهالی رسانههای جمعی نیز میتوانند ساعت ۱۴ تا ۲۰ برای تهیه بلیتهای مورد نظر خود اقدام کنند. دوشنبه و سهشنبه هفتم و هشتم بهمن ساعت ۸ تا ۲۰ نیز زمان پیشفروش بلیتهای جشنواره برای دانشجویان است.
دانشجویان میتوانند با ارائه کارت دانشجویی معتبر با 20 درصد تخفیف این بلیتها را تهیه کنند. چهارشنبه نهم بهمن ساعت ۸ تا ۲۰ نیز نمایندگان وزارتخانهها، سازمانها و نهادها میتوانند با ارائه معرفینامه معتبر برای تهیه بلیت به سینما فلسطین مراجعه کنند. بیست و هفتمین جشنواره بینالمللی فیلم فجر ۱۱ تا ۲۲ بهمن برگزار میشود.
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