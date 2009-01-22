سنای آمریکا وزیر امور خارجه دولت اوباما را تایید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، هم جمهوریخواهان و هم دموکراتها این تاییدیه را یک گام ضروری می دانستند تا " باراک اوباما" رئیس جمهوری جدید آمریکا بتواند تلاشهای دیپلماتیک خود را برای پرداختن به مسائل مهم خارجی از جمله مناقشه فلسطینی ها و رژیم صهیونیستی آغاز کند.

"جان مک کین" سناتور جمهوریخواه آمریکا که در انتخابات ریاست جمهوری از اوباما شکست خورد، گفت :" پیامی که مردم آمریکا برای ما می فرستند این است که آنها می خواهند ما با یکدیگر کار کنیم."

کلینتون در مراسمی با حضور همسرش "بیل کلینتون" سوگند خورد.

وی هفته گذشته در جلسه پرسش و پاسخ کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفته بود که اوباما یک " پاسخ جهانی و هماهنگ شده" را برای مبارزه با تغییرات جوی هدایت خواهد کرد.

کلینتون درباره ایران هم به این مسئله اشاره کرده بود که دولت اوباما رویکرد تعامل را دنبال خواهد کرد که احتمالا سودمند خواهد بود.

