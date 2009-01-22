پیروزی والنسیا برابر سویا / بارسلونا متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدارهای دور رفت از مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا شب گذشته با برگزاری دو دیدار آغاز شد که در یکی از این دیدارها تیم‌های اسپانیول و بارسلونا در دربی شهر بارسلون به تساوی بدون گل رضایت دادند.

همچنین در دیگر دیدار برگزار شده دیشب، والنسیا با نتیجه 3 بر 2 برابر مهمان خود سویا به پیروزی دست یافت. در این بازی دیوید ویا (6)، روبن باراخا (84)، خوآن ماتا مانوئل (87) برای والنسیا گلزنی کردند و لوئیس فابیانو(53) و آدریانو کوره آ(68) گلزنان تیم سویا بودند.

دور رفت از مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا امشب با برگزاری دو دیدار زیر به پایان می رسد:

* رئال مایورکا - رئال بتیس

* اسپورتینگ گیخون - اتلتیک بیلبائو