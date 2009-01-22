کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از عملکرد فرشیدی ناراضی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی کریمی فیروزجایی در حاشیه بازدید از پروژه های آموزشی مازندران در جمع خبرنگاران در بابل با بیان اینکه کمیسیون به شدت از عملکرد وزیر آموزش و پرورش انتقاد دارد، افزود: به واسطه مصلحت های نظام در این برهه زمانی، موضوع استیضاح وزیر آموزش و پرورش با تشخیص نمایندگان اصولگرای مجلس به تعویق افتاده است.

وی با تاکید بر احیاء مراکز تربیت معلم در وزارت آموزش و پرورش گفت: در حال حاضر صد هزار نفر در آموزش و پرورش بازنشسته و تعدادی هم به صورت پیش از موعد بازنشسته شده اند بنابراین آموزش و پرورش باید با احیاء مراکز تربیت معلم سازوکارهای جذب نیروهای مجرب را در بدنه خود تقویت کند.

کریمی فیروزجایی اذعان داشت: ورود نیروهای آزاد و حق التدریس در درازمدت برای آموزش و پرورش و دستگاه تعلیم و تربیت مضر بوده بنابراین این نهاد باید با تربیت کارشناسان مجرب، مراکز تربیت معلم را در کشور احیاء کند.

وی با اشاره به اهمیت احیاء معاونت پرورشی افزود: متاسفانه عملکرد این معاونت طی چند سال پس از تشکیل مجدد آن موفق نبوده بنابراین وزارت آموزش و پرورش باید نسبت به تذکرات کمیسیون برای احیاء این مهم اهتمام جدی داشته باشد.

وی با اشاره به پرداخت 25 میلیارد تومان از مطالبات معوقه فرهنگیان مازندرانی اظهار داشت: دو هزار میلیارد تومان از مصوبه مجلس مبنی بر کسری بودجه دولت به آموزش و پرورش اختصاص خواهد یافت.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به اینکه آموزش و پرورش در اوایل سال اثرات کسری بودجه را در بدنه خود احساس می کند، افزود: بزرگترین وزارتخانه کشور اکنون با بیش از 60 میلیارد ریال کسری بودجه در سال جاری مواجه است.

نماینده مردم بابل در مجلس با اعتقاد بر استمرار و اهمیت سفرهای استانی دولت در عین حال گفت: متاسفانه اجرای مصوبات سفر اول دولت در مازندران موفقیت آمیز نبوده است.

به گفته وی، وضعیت اجرا و پیشرفت مصوبات سفر نخست دولت به شهرستان بابل بسیار کند و اسفبار است.