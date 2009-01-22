بازدید مسئول دفتر حمایت از زنان دادگستری زاهدان از روستاهای محروم استان

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، ظهر امروز دفتر حمایت از زنان و کودکان دادگستری سیستان و بلوچستان با حضور جمعی از کارکنان این دفتر و رئیس شورای حل اختلاف بخش کورین از روستاهای بخش نصرت آباد زاهدان بازدید و کمک های نقدی و غیرنقدی خود را اهدا کردند.

مسئول دفتر حمایت از زنان و کودکان دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان در جمع زنان و کودکان روستای اسلام آباد با تشریح عملکرد و وظایف دفتر گفت: این دفتر وظیفه حمایت از زنان و کودکان، ثبت واقعه ازدواج و فراهم کردن شرایط ایجاد شغل و درآمد برای زنان را دارد.

کلثوم موذن اظهار داشت: عدم ثبت واقعه ازدواج و طلاق یکی از عمده ترین مشکلات زنان بلوچ در روستاهای اطراف زاهدان است که به همین دلیل این خانواده ها از حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) محروم هستند.

وی تاکید کرد: دفتر حمایت از زنان و کودکان دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان، زبان گویای زنان و کودکان است.

مسئول دفتر حمایت از زنان و کودکان در ادامه سفر خود به زاهدان با بازدید از کارهای هنری و صنایع دستی زنان بلوچ در روستاهای استان از ایجاد نمایشگاه صنایع دستی زنان بلوچ در هفته دولت خبر داد.

مؤذن افزود: با برپایی نمایشگاه صنایع دستی مشکلات فروش صنایع دستی زنان روستایی تا حدودی رفع خواهد شد.

در پایان این بازدید روستائیان بخش نصرت آباد نامه هایی را که خطاب به رئیس کل دادگستری استان نوشته و مشکلات زنان و کودکان بلوچ را به اطلاع مسئولان رساندند و خواستار رسیدگی به مشکلات خود شدند.

روستای اسلام آباد با جمعیتی بالغ بر هزار و 500 نفر شامل 20 خانوار در بخش نصرت آباد قرار دارد که مشکلات عمده این روستاها نداشتن آب شرب مناسب، عدم اشتغال و بیکاری مردان، فقر وعدم امکانات بهداشتی است. در این روستا مردان و زنان با فقر و بیکاری دست و پنجه نرم می کنند و حتی برای گذراندن زندگی و تامین مایحتاج اولیه خود با مشکلات عمده ای روبرو هستند.

کودکان این روستا از تحصیل در مقطع راهنمایی و دبیرستان محروم هستند چون تنها مدرسه این روستا تا کلاس پنجم ابتدایی خدمات آموزشی ارائه می دهد و معلمین برای رفت و آمد خود به این روستا دچار مشکل هستند.