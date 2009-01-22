کشفیات کالای قاچاق در خراسان رضوی 59 درصد افزایش داشته است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، تقی باغدار صبح امروز در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی افزود: ارزش کالاهای کشف شده در طی 9 ماه گذشته 5/53 میلیارد ریال است که ارزش کشفیات در مقایسه با مدت مشابه 20 میلیارد ریال رشد داشته است.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان خراسان رضوی گفت: با تلاش شبانه روزی و گشت های مستمر تیم های عملیاتی پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان و همکاری دستگاههای ذیربط شاهد رشد 80 درصدی کشفیات کالاهای قاچاق در 9 ماهه نخست امسال بوده ایم.

وی بیشترین میزان کشفیات قاچاق را مربوط به فرآورده های نفتی رایانه ای کسری مصرف کنندگان عمده و عرضه خارج از شبکه دانست و افزود: بیشترین میزان افزایش کشفیات با رقم بیش از 17 میلیون لیتر فرآورده نفتی 930 درصد رشد داشته است.

این مقام مسئول یادآور شد: همچنین میزان کشفیات CD و نوارهای غیر مجاز 620 درصد، قطعات رایانه 350 درصد، تجهیزات دریافت ماهواره ای 325 درصد، لوازم بهداشتی و آرایشی 320 درصد و انواع دارو 112 درصد رشد داشته است.

باغدار همچنین از کشف 85 تن کالای قاچاق غیر بهداشتی و غیر قابل مصرف شامل لوازم آرایشی و بهداشتی، البسه مستعمل، دارو و اقلام خوراکی طی 9 ماه امسال خبر داد و گفت: این کشفیات منهدم شده چهار میلیارد ارزش ریالی داشته است.