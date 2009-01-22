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۳ بهمن ۱۳۸۷، ۱۳:۴۶

کشفیات کالای قاچاق در خراسان رضوی 59 درصد افزایش داشته است

مشهد - خبرگزاری مهر: دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان خراسان رضوی گفت: در 9 ماهه نخست سال جاری، کشفیات کالاهای قاچاق در این استان نسبت به مدت مشابه سال قبل 59 درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، تقی باغدار صبح امروز در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی افزود: ارزش کالاهای کشف شده در طی 9 ماه گذشته  5/53 میلیارد ریال است که ارزش کشفیات در مقایسه با مدت مشابه 20 میلیارد ریال رشد داشته است.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان خراسان رضوی گفت: با تلاش شبانه روزی و گشت های مستمر تیم های عملیاتی پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان و همکاری دستگاههای ذیربط شاهد رشد 80 درصدی کشفیات کالاهای قاچاق در 9 ماهه نخست امسال بوده ایم.

وی بیشترین میزان کشفیات قاچاق را مربوط به فرآورده های نفتی رایانه ای کسری مصرف کنندگان عمده و عرضه خارج از شبکه دانست و افزود: بیشترین میزان افزایش کشفیات با رقم بیش از 17 میلیون لیتر فرآورده نفتی 930 درصد رشد داشته است.

این مقام مسئول یادآور شد: همچنین میزان کشفیات CD و نوارهای غیر مجاز 620 درصد، قطعات رایانه 350 درصد، تجهیزات دریافت ماهواره ای 325 درصد، لوازم بهداشتی و آرایشی 320 درصد و انواع دارو 112 درصد رشد داشته است.

باغدار همچنین از کشف 85 تن کالای قاچاق غیر بهداشتی و غیر قابل مصرف شامل لوازم آرایشی و بهداشتی، البسه مستعمل، دارو و اقلام خوراکی طی 9 ماه امسال خبر داد و گفت: این کشفیات منهدم شده چهار میلیارد ارزش ریالی داشته است.

کد مطلب 820860

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