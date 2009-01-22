اوباما امروز حکم بستن گوانتانامو را امضا می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این منبع که خواست نامش فاش نشود، گفت: رئیس جمهور جدید(باراک اوباما) در تبلیغات ریاست جمهوری سال 2008 قول بستن زندان گوانتانامو را داد و قرار است در راستای تحقق این قول در دو روز اول آغاز به کار دولت خود، اقدامی را در این زمینه انجام دهد.

بر پایه این گزارش، پیش نویس حکم اجرایی روز گذشته از سوی دولت اوباما توزیع شد. این حکم خواستار تعلیق همه محاکمه های نظامی در این زندان است.

در این پیش نویس آمده است : باید از "ابزارهای قانونی" برای برخورد با زندانیان خطرناک که نمی توان آنها را به کشورهای دیگر منتقل و یا در دادگاههای آمریکا محاکمه کرد، استفاده شود.

زندان مخوف گوانتانامو در جزیره کوبا چند ماه پس از حملات 11 سپتامبر 2001 برای بازجویی از افرادی که در افغانستان و دیگر کشورها به اتهام دست داشتن در اقدامات تروریستی از نگاه کاخ سفید بازداشت شده اند، تاسیس شد و زندانیان از حقوق اولیه خود محروم هستند.



