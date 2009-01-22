گمرک مشهد جوابگوی حجم بالای صادارت و واردات نیست

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، قهرمان رشید، صبح امروز در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی افزود: افراد جهت صادرات و واردات با مشکلات عدیده ای مواجه هستند و گمرک مشهد در حد و اندازه این کلانشهر نیست.

وی با اشاره به اینکه قسمت اعظمی از کالاهای مربوط به این استان از سایر استانها ترخیص می شوند، تصریح کرد: گمرک مشهد به عنوان پایگاهی برای صادرات و واردات کالا باید مورد توجه قرار گیرد.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خراسان رضوی گفت: تقویت و حمایت از تولیدات داخلی یکی از اهداف مبارزه با کالاهای قاچاق وارداتی به کشور است و این حمایت باعث جلوگیری از ورود کالاهای غیر مجاز شده و باعث اشتغال جوانان این مرز و بوم در کشورمان می شود.

وی با بیان اینکه قاچاق کالا به خصوص تجهیزات پزشکی زنگ خطری برای کالاهای پزشکی است، اظهار داشت: بازرسی و نظارت بر کار فروشگاههای تجهیزات پزشکی و درمانی باید مد نظر قرار گیرد.

رشید ادامه داد: بر اساس دستور العمل های ستاد مرکزی وظایفی بر عهده مجموعه بهداشت و درمان کشور گذاشته شده است که این وظایف بر مجموعه بهداشت و درمان استان جهت اجرای هر چه بیشتر و نظارت دقیق تر محول شده است.

رئیس کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان فرهنگ سازی، پیشگیری قبل از مقابله دستگاههای اجرایی را از مواردی دانست که باید منطیق بر اساس منویات رهبر معظم انقلاب در خصوص موضوع پزشکی و بهداشتی در دستور کار قرار گیرد.

وی با بیان اینکه کشور ایران دارای نیروهای توانمند، متخصص و مجرب است خاطرنشان کرد: مشکل اصلی ما مشکل پول و اعتبار نیست بلکه مشکل مدیریتی است که باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد تا از توان نیروهای انسانی به خوبی بهره مند شویم.

رشید تصریح کرد: بسیاری از کالاهای قاچاق به کشور قابل رقابت با کالاهای داخلی نیستند و باید در جهت حمایت از تولیدات داخل کارهایی انجام شود تا این تولیدات دچار آفت نشوند.

وی در ادامه بر استفاده از تخصص جوانان در کشور تاکید کرد و گفت: جوانان ایران اسلامی در جهان علم و تکنولوژیهای جدید ثابت کرده اند که قادر به انجام کارهای خلاق و مبتکرانه هستند و با شعار "ما می توانیم" در این عرصه جهانی گام گذاشته اند.