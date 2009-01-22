جامع نگری در تدوین سیاستهای آموزش و پرورش ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، قوام نوذری صبح امروز در همایش شورای آموزش و پرورش مناطق 13گانه استان در گچساران، افزود: لازمه این امر توجه جدی به سه جایگاه توسعه رشد و تعالی دینی، فرهنگی و علمی یعنی خانه، مسجد و مدرسه است.

نوذری تصریح کرد: بعد از خانه، مسجد مهمترین جایگاه پرورش و تعالیم اسلامی و اخلاقی است و باید زمینه را به گونه ای فراهم کرد که فرزندان در سن هفت سالگی به بعد مسجد را بهترین مکان برای تعالی خود بدانند.

وی با بیان اینکه، مسجد محوری ترین جایگاهی است که در آن می توان جامعه را از عصاره ارزشها و تعالیم دین پربار کرد، افزود: شوراها و آموزش و پرورش با تدوین برنامه و تصمیمات و سیاست گذاری در ارتقاء سطح دینی و علمی خانواده برای این مهم برنامه ریزی داشته باشند.

رئیس شورای آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد بیان داشت: هیچ ذخیره معدنی و منبع ثروتی به بهره وری نخواهد رسید مگر با وجود نیروی انسانی متعهد، متخصص و توانمند علمی و فنی که برای دستیابی به این سرمایه عظیم توجه به آموزش و پرورش و حل مشکلات آن ضروری است.

نوذری اظهار داشت: شوراها، معلمین و مسئولان دستگاههای اجرایی به عنوان نمایندگان نظام و حکومت در زیر ذره بین عموم جامعه هستند و به عنوان آینه تمام نمای ارزشی و دینی باید الگوی رفتار، کردار و اخلاق در جامعه باشند.

وی همچنین تاسیس انجمن های خیریه مدرسه و مسجد ساز را به کمک مردم و همکاری شوراها و آموزش و پرورش در مرکز استان و همه شهرستانها ضروری دانست و گفت: این انجمن ها باید به عنوان نماد ارزشی جامعه از سوی همه دستگاههای اجرایی به خصوص مردم، مورد حمایت قرار بگیرند.