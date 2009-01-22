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۳ بهمن ۱۳۸۷، ۱۴:۱۳

12 رشته صنایع دستی در خراسان رضوی رایگان آموزش داده می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: معاونت هنرهای سنتی و صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی گفت: در حال حاضر 12 رشته صنایع دستی در شهرستانهای استان به صورت رایگان آموزش داده می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسین خواجه بیدختی صبح امروز در نشستی خبری با اشاره به مراکز آموزشی فعال در استان افزود: در حال حاضر در خراسان رضوی 12 رشته صنایع دستی علاوه بر مرکز آفرینش های هنرهای سنتی استان در مشهد در شهرستانهای نیشابور، سبزوار، تربت جام، کاشمر، سرخس، قوچان، چناران و فریمان به صورت رایگان در حال آموزش به هنرجویان هستند.

معاونت هنرهای سنتی و صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی گفت: همزمان با ایام مبارک دهه فجر مرکز آموزش رایگان صنایع دستی نیز در مشهد راه اندازی می شود.

بیدختی خاطرنشان کرد: این مرکز در قالب 9 رشته صنایع دستی اعم از منبت چوب، معرق چوب، معرق کاشی، قلم زنی روی مس، گلیم پیچ، گلیم دو رو، نگارگری، طراحی سنتی و تذهیب فعالیت خواهد کرد.

وی با تاکید بر تدریس علمی صنایع دستی در مراکز کار و دانش و هنرستانهای استان افزود: در حال حاضر در سطح آموزشهای متوسطه، معاونت هنرهای سنتی و صنایع دستی استان در رشته های تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی، منبت، تذهیب، سفال، لعاب و نقاشی ایرانی در هنرستانهای مشهد در حال همکاری است.

کد مطلب 820876

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    نظرات

    • بافقی IR ۱۳:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۸
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      پاسخ
      سلام بافتنی و خیاطی هم کاش اضافه شود

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