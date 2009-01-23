علمای مسلمان مشترکات انسانی را مورد تأکید قرار دادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الاقتصاد عربستان، دومین دوره کمیته اجرایی علما و اندیشمندان مسلمان به ریاست عبدالمحسن ترکی دبیرکل انجمن جهانی مسلمانان در مکه برگزار شد تا ضمن آن مسائل مسلمانان مورد بررسی قرار گیرد.

ترکی از علما و اندیشمندان مسلمان خواست درباره مسائل مسلمانان و جهان اسلام با یکدیگر همکاری و مشورت کنند تا در این شرایط بهترین تصمیم اخذ شود و در رفع مسائل و مشکلات مسلمانان سهیم شوند. این در شرایطی است که اعضای کمیته اجرایی باید آنچه را که متعلق به مسلمانان است بررسی کرده و بهترین راه حل را ارائه کنند و از طریق منبر افکار و برنامه های مدون را که جوامع اسلامی به آن احتیاج دارند منتقل کنند، چرا که همایش بین المللی علما و اندشمندان مسلمان باید در اعمال، فعالیتها و اقدامات از استراتژیهای اسلامی مشترک بهره مند شود.

بر اساس گزارش نسیج، شرکت کنندگان در این همایش مسائل مشترک میان مسلمانان چون همکاری میان علمای امت اسلام در رفع غرب زدگی، تأثیر آن بر نسلهای مسلمان، ارتقای فعالیهای فرهنگی با هدف بهبود شرایط جوانان مسلمان از خطرات غرب زدگی، همکاری در زمینه گفتگو با غیرمسلمانان، برگزاری همایشهای مشترک در گفتگو با پیروان ادیان، فرهنگها و تمدنهای دیگر به منظور تحقق همکاریهای جهانی در مشترکات انسانی را نیز مورد بررسی قرار دادند.

بر اساس گزارش خبرگزاری عربستان، در ادامه این همایش سعد بن علی شهرانی مدیر اجرایی این کمیته گزارشی از دستاوردهای نخستین دوره کمیته ارائه کرد و به دنبال آن همکاری با مراکز مطالعات و تحقیقات جهان را متذکر شد.

با توجه به اهمیت این همایش قرار شد که دوره های آن هر 6 ماه برگزار شود، از این رو برنامه های سومین همایش نیز از سوی مدیر اجرایی آن ارائه شد و برگزاری سریع آن در کشورهای اسلامی به منظور اهتمام به زندگی مسلمانان مورد تأکید قرار گرفت.

شرکت کنندگان بر مسئله قدس به عنوان مسئله اسلامی شرعی اشاره و تأکید کردند که علمای امت اسلام باید جهان را مخاطب قرار داده و بر اساس استراتژیهای مشخص به تبیین جایگاه اسلام بپردازند و مسلمانان نیز به عنوان نخستین مسئله به آن توجه کنند.

دومین دوره کمیته اجرایی علما و اندیشمندان مسلمان با عنوان "امتی بیدار و تمدنی رشد یافته" به منظور بررسی وضعیت جهان اسلام از دوم بهمن با حضور آیت الله محمدعلی تسخیری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در مکه برگزار شد.