نمایشگاه بین المللی بحرین افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر از منامه ، در این نمایشگاه که از بیست سال پیش تا کنون و به طور سالیانه برگزار می شود شرکتها، تجار و بازرگانانی از استانهای مختلف کشورمان ازجمله خراسان، فارس، اصفهان، آذربایجان حضور داشته و طی آن تولیداتی در زمینه های مختلف از جمله انواع مواد غذائی و خشکبار، فرش و صنایع دستی، لوازم و مصالح ساختمانی و سایر تولیدات را عرضه می کنند.

این نمایشگاه در مساحتی بالغ بر 14 هزار متر مربع در محل برگزاری نمایشگاههای بین المللی بحرین در دو سالن و با حضور 500 شرکت از 25 کشور آغاز به کار کرده و به مدت 10 روز ادامه خواهد یافت.



دکتر حسن عبدالله فخرو وزیر صنایع و بازرگانی بحرین در مراسم افتتاحیه نمایشگاه طی سخنانی بر اهمیت تداوم برگزاری نمایشگاههای پائیزه که از بیست سال پیش آغاز وهمچنان مورد استقبال گسترده مردم قرار می دارد تاکید و اظهار داشت: برگزاری نمایشگاه علاوه بر تقویت اقتصاد ملی کشور و ایجاد نشاط در بخش بازرگانی و تقویت رقابت و تشویق به عرضه کالاهای مرغوب و قیمتهای مناسب عاملی برای جذب جهانگردان و توریستها به شمار می رود.

وزیر صنایع و بازرگانی بحرین از غرفه های جمهوری اسلامی ایران که بیشترین مساحت نمایشگاه را به خود اختصاص داده و در هر دو سالن حضور دارند بازدید کرد. کالاهای ارائه شده در این نمایشگاه به طور مستقیم به فروش می رسد.

تعداد 160 نفر از مدیران و مسئولین شرکتهای تجاری و بازرگانی کشورمان در این نمایشگاه شرکت کرده اند.

