36 پروژه برق رسانی دهه فجر امسال در سمنان افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسوی زاده صبح امروز در جمع خبرنگاران در سمنان گفت: این پروژه ها با 42 میلیارد ریال در سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به بهره برداری می رسد.
وی افزود: دهه فجر امسال مردم دو روستا در بخش شهمیرزاد و یک روستا در شاهرود از نعمت برق برخوردار می شوند.
وی با اشاره به اینکه برای برق رسانی به سه روستا دو میلیارد و 740 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است، گفت: همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی، تامین برق روستای رودبارک بالا و پایین مربوط به بخش شهمیرزاد و روستای درخانیاب واقع در شهرستان شاهرود انجام شده و این روستاها پس از سالها برقدار خواهند شد.
موسوی زاده با بیان اینکه تعداد ساکنان این روستاها بالای 20 خانوار است، گفت: شبکه برق چاههای آب روستاهای فولاد محله در بخش شهمیرزاد و کوهان و بکران در شهرستان شاهرود با احداث 5/7 کیلومتر شبکه فشار متوسط و اعتباری معادل یک میلیارد و 110 میلیون ریال تا دهه فجر امسال به بهره برداری خواهد رسید.
به گفته وی، بهینه سازی روشنایی معابر در سطح استان، جایگزینی لامپهای پربازده به جای لامپهای رشته ای پرمصرف در سامانه روشنایی معابر به تعداد 35 هزار و 205 شعله، احداث شبکه های فشار متوسط به طول 30 کیلومتر، احداث 12 پست هوایی عمومی از جمله طرحهای قابل بهره برداری است.
موسوی زاده از بهره برداری ساختمان اداری شرکت و چهار ساختمان پست عمومی زمینی و نیز بهینه سازی تاسیسات توزیع برق استان سمنان در دهه فجر خبر داد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان گفت: احداث 12 کیلومتر شبکه فشار متوسط و سه کیلومتر شبکه فشار ضعیف، 5/1 کیلومتر روشنایی معابر، احداث سه پست هوایی و اصلاح و بازسازی یک کیلومتر از شبکه های برق روستایی نیز در استان سمنان در این مدت آغاز می شود.
وی یادآور شد: هزینه اجرای این طرحها نیز سه میلیارد و 530 میلیون ریال برآورد شده است.
وی خاطرنشان کرد: شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان موفق شد در ارزیابی سال 87 در زمینه کمترین درصد تلفات شبکه توزیع برق در بین شرکتهای توزیع نیروی برق کشور رتبه سوم را به دست آورد.
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