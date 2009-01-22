36 پروژه برق رسانی دهه فجر امسال در سمنان افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسوی زاده صبح امروز در جمع خبرنگاران در سمنان گفت: این پروژه ها با 42 میلیارد ریال در سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به بهره برداری می رسد .

وی افزود: دهه فجر امسال مردم دو روستا در بخش شهمیرزاد و یک روستا در شاهرود از نعمت برق برخوردار می شوند .

وی با اشاره به اینکه برای برق رسانی به سه روستا دو میلیارد و 740 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است، گفت: همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی، تامین برق روستای رودبارک بالا و پایین مربوط به بخش شهمیرزاد و روستای درخانیاب واقع در شهرستان شاهرود انجام شده و این روستاها پس از سالها برق‌دار خواهند شد .

موسوی زاده با بیان اینکه تعداد ساکنان این روستاها بالای 20 خانوار است، گفت: شبکه برق چاه‌های آب روستاهای فولاد محله در بخش شهمیرزاد و کوهان و بکران در شهرستان شاهرود با احداث 5/7 کیلومتر شبکه فشار متوسط و اعتباری معادل یک میلیارد و 110 میلیون ریال تا دهه فجر امسال به بهره‌ برداری خواهد رسید .

به گفته وی، بهینه سازی روشنایی معابر در سطح استان، جایگزینی لامپهای پربازده به جای لامپهای رشته ای پرمصرف در سامانه روشنایی معابر به تعداد 35 هزار و 205 شعله، احداث شبکه های فشار متوسط به طول 30 کیلومتر، احداث 12 پست هوایی عمومی از جمله طرحهای قابل بهره برداری است .

موسوی زاده از بهره برداری ساختمان اداری شرکت و چهار ساختمان پست عمومی زمینی و نیز بهینه سازی تاسیسات توزیع برق استان سمنان در دهه فجر خبر داد .

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان گفت: احداث 12 کیلومتر شبکه فشار متوسط و سه کیلومتر شبکه فشار ضعیف، 5/1 کیلومتر روشنایی معابر، احداث سه پست هوایی و اصلاح و بازسازی یک کیلومتر از شبکه های برق روستایی نیز در استان سمنان در این مدت آغاز می شود .

وی یادآور شد: هزینه اجرای این طرحها نیز سه میلیارد و 530 میلیون ریال برآورد شده است .