عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- یک منبع در کاخ سفید اعلام کرد باراک اوباما رئیس جمهوری جدید آمریکا امروز حکم بستن زندان گوانتانامو را امضا خواهد کرد.



- فیدل کاسترو رهبر سابق کوبا با بیان اینکه باراک اوباما انسان صادقی است، در سیاستهایش ابراز تردید کرد.



- منابع روسی از احتمال سفر رئیس جمهوری جدید آمریکا به مسکو در آوریل خبر دادند.



- نماینده سازمان ملل متحد در ساحل عاج خواستار تدوین جدول زمان بندی فوری برای انتخابات این کشور شد.



- خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) تاکید کرد سه سال تلاش برای منزوی کردن حماس از طریق بستن گذرگاهها دیگر کافی است، زمان آن فرا رسیده است تا با حماس که مشروعیت خود را در انتخابات به دست آورده است، تعامل کنید.



- وزیرامور خارجه جمهوری چک که کشورش ریاست فعلی اتحادیه اروپا را برعهده دارد، از دستیابی به تضمینهای روشنی از رژیم صهیونیستی برای ورود کمکهای بشردوستانه به نوار غزه خبر داد.



- بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد منتظر توضیحات مقامهای اسرائیلی درباره بمباران اماکن وابسته به سازمان ملل متحد در غزه است.



- باراک اوباما رئیس جمهوری جدید آمریکا پس از ارتکاب اشتباه در مراسم سوگند روز سه شنبه، برای باردوم سوگند یاد کرد.



- احمد ابوالغیط وزیر امور خارجه مصر گفت : نه مصر و نه اسرائیل از سرنوشت گلعاد شالیت نظامی اسیر اسرائیلی ندارند.



- موسی ابومرزوق معاون رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) گفت هیچ کس نمی تواند از مسئله گلعاد شالیت سخن بگوید، زیرا اسرائیلی ها باید درباره سرنوشت شالیت تحقیق کنند که شاید مکان حضور وی را هم مانند دیگر اسرایی که در چنگ مبارزان ما قرارداشتند، بمباران کرده باشند.

- یک مسئول امنیتی بلندپایه در پاکستان اعلام کرد نیروهای پاکستانی هفت فرد تندرو از جمله یک مسئول شبکه القاعده را درچارچوب حملات هفتم جولای 2005 لندن بازداشت کردند.