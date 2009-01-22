اقدامات اولیه برای ایجاد مرکز تجاری ایران در عمان انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اتاق ایران، در نشست مشترک هیئت ایرانی با اعضای شورا و بازرگانان عمانی در خصوص ایجاد تسهیلات و رفع موانع تجاری برای بازرگانان دو کشور بحث و تبادل نظر شد.

از مهمترین موضوع های مطرح شده در این نشست مشترک می توان به لغو تعرفه های گمرکی ، تاسیس شرکت مشترک کشتیرانی ، اخذ روادید و ایجاد مرکز تجاری ایران در عمان اشاره کرد.

همچنین ایجاد مرکز تجاری ایران در عمان طی نشستهای جداگانه ای با طرف های عمانی ، پیگیری و محلی برای شروع کار این مرکز در شهر مسقط مهیا شد و این مرکز پس از انجام عملیات ثبت آن فعالیت خود را به شکل رسمی آغاز خواهد کرد.