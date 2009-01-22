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۳ بهمن ۱۳۸۷، ۱۱:۱۷

اقدامات اولیه برای ایجاد مرکز تجاری ایران در عمان انجام شد

شورای بازرگانان ایران و عمان در راستای اجرای توافقات و مصوبات میان شوراهای بازرگانی دو کشور ، هیئتی به سرپرستی معاون پارلمانی اتاق ایران به مسقط اعزام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اتاق ایران، در نشست مشترک هیئت ایرانی با اعضای شورا و بازرگانان عمانی در خصوص ایجاد تسهیلات و رفع موانع تجاری برای بازرگانان دو کشور بحث و تبادل نظر شد.

از مهمترین موضوع های مطرح شده در این نشست مشترک می توان به لغو تعرفه های گمرکی ، تاسیس شرکت مشترک کشتیرانی ، اخذ روادید و ایجاد مرکز تجاری ایران در عمان اشاره کرد.

همچنین ایجاد مرکز تجاری ایران در عمان طی نشستهای جداگانه ای با طرف های عمانی ، پیگیری و محلی برای شروع کار این مرکز در شهر مسقط مهیا شد و این مرکز پس از انجام عملیات ثبت آن فعالیت خود را به شکل رسمی آغاز خواهد کرد.

کد مطلب 820889

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