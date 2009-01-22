312 میلیارد ریال سرمایه گذاری صنعتی در نیشابور انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، حسین بیدکی صبح امروز در نشستی خبری اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون 30 واحد صنعتی با حجم سرمایه گذاری 312 میلیارد ریال در شهرستان راه اندازی شده و 935 نفر نیز مشغول به کار شده اند.

رئیس اداره صنایع و معادن شهرستان نیشابور با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی در این شهرستان گفت: قبل از انقلاب اسلامی تنها سه واحد صنعتی در شهرستان فعالیت می کرد و در حال حاضر شاهد فعالیت 358 واحد صنعتی و معدنی در نیشابور هستیم.

وی با بیان اینکه نیشابور دومین قطب صنعتی خراسان رضوی است گفت: تولید واحدهای صنعتی مذکور شامل صنایع غذایی، غیر فلزی و فلزی، شیمیایی و سلولزی، نساجی و چرم، ماشین سازی، برق و الکترونیک و صنایع معدنی است که با حجم سرمایه 3410 میلیارد ریال راه اندازی و هم اکنون 11 هزار و 343 نفر به طور مستقیم در آنها مشغول به کار هستند.

وی خاطرنشان کرد: نیشابور در بخش معدن نیز رشد قابل توجهی داشته به طوری که قبل از انقلاب تنها سه معدن فعال بوده در حالیکه امروز شاهد فعالیت 30 معدن که بیش از 250 نفر در آنها مشغول به کارند، هستیم .

رئیس اداره صنایع و معادن شهرستان نیشابور در ادامه از صدور 632 جواز تاسیس و موافقت با 98 طرح توسعه طی این مدت خبر داد و گفت : در صورت راه اندازی این طرح ها 22 هزار و 850 نفر دیگر نیز در بخش صنعت مشغول به کار خواهند شد.

بیدکی همچنین در خصوص اجرای طرحهای آمایش صنعتی و معدنی در شهرستان گفت: در قالب طرحهای آمایش، برای اجرای سه طرح بزرگ صنعتی و معدنی شامل دو طرح فولاد سازی و یک طرح قطعه سازی خودرو2210 میلیارد ریال تسهیلات مصوب و با اعطای 1370 میلیارد ریال جهت 9 طرح مکمل در زمینه های صنایع غذایی، فلزی، ماشین سازی و شیمیایی موافقت شده است که پیش بینی می شود با راه اندازی این طرحها 770 نفر به طور مستقیم مشغول به کار شوند.