همایش نظام پرستاری در خراسان جنوبی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری بیرجند و شهرستان های تابعه صبح امروز در آئین افتتاحیه این همایش از تشکیل موسسه خیریه بهداشتی درمانی مادر تخصصی حضرت نرگس(س) برای به کارگیری و جذب پرستاران جویای کار خبر داد و گفت: در حال حاضر این شرکت در استان به ثبت رسیده است.

علی محمد ایزد پناه تصریح کرد: با بهره برداری از بیمارستان خیریه خاتم الانبیا و گرفتن مجوز بیمارستان 96 تختخوابی در استان برای 260 پرستار شغل ایجاد می شود.

وی درادامه در خصوص فعالیتهای کمیسیون حقوقی این سازمان در دوره دوم فعالیت گفت: پیگیری شکایات پرسنل تزریقاتی بیمارستان امام رضا(ع) بیرجند و انجام مکاتبات متعدد با مسئولان دانشگاه علوم پزشکی، پیگیری استعلامات در رابطه با نوع قراردادهای تنظیمی شرکت های طرف قرارداد دانشگاه و مکاتبات مکرر در رابطه با ارتقای شغلی پرستاران از جمله اقدامات می باشد.

ایزد پناه پیگیری کمیسیون حقوقی شکایات صنفی پرستاران در رابطه با دیگر اعضای تیم سلامت و تمدید کارت عضویت سازمان برای 401 نفر و پذیرش 151 عضو جدید از جمله برنامه های دوره دوم برشمرد.

وی تصریح کرد: همچنین صدور بیمه نامه مسئولیت برای تمام پرسنل بیمارستان های دانشگاه با گرفتن تخفیف کلی 35 تا 40 درصد از سازمان های بیمه گر و موافقت 50 درصد حق بیمه پرسنل از طرف دانشگاه در دست اجراست.

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری بیرجند و شهرستان های تابعه با اشاره به اینکه جهت احداث خانه پرستار از سازمان مسکن و شهرسازی درخواست زمین شده وموافقت صورت گرفته است، افزود: متاسفانه منابع مالی لازم برای خرید زمین به قیمت کارشناسی وجود ندارد و تحقق این مقوله نیازمند حمایت سازمان و هم یاری پرستاران استان برای خریداری زمین به صورت سهامی عام است.

رئیس سازمان نظام پرستاری کشور نیز در این همایش در خصوص عملکرد سازمان نظام پرستاری کشور تصریح کرد: در سال های 86 و 87 عمل به مفاد قانون سازمان برای تحقق اهداف جامعه پرستاری به بهترین شکل و تحقق اهداف مندرج در قانون برای پرداخت مطالبات سال 87 از جمله اهداف کلی سازمان بوده است.