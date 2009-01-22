همایش نظام پرستاری در خراسان جنوبی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری بیرجند و شهرستان های تابعه صبح امروز در آئین افتتاحیه این همایش از تشکیل موسسه خیریه بهداشتی درمانی مادر تخصصی حضرت نرگس(س) برای به کارگیری و جذب پرستاران جویای کار خبر داد و گفت: در حال حاضر این شرکت در استان به ثبت رسیده است.
علی محمد ایزد پناه تصریح کرد: با بهره برداری از بیمارستان خیریه خاتم الانبیا و گرفتن مجوز بیمارستان 96 تختخوابی در استان برای 260 پرستار شغل ایجاد می شود.
وی درادامه در خصوص فعالیتهای کمیسیون حقوقی این سازمان در دوره دوم فعالیت گفت: پیگیری شکایات پرسنل تزریقاتی بیمارستان امام رضا(ع) بیرجند و انجام مکاتبات متعدد با مسئولان دانشگاه علوم پزشکی، پیگیری استعلامات در رابطه با نوع قراردادهای تنظیمی شرکت های طرف قرارداد دانشگاه و مکاتبات مکرر در رابطه با ارتقای شغلی پرستاران از جمله اقدامات می باشد.
ایزد پناه پیگیری کمیسیون حقوقی شکایات صنفی پرستاران در رابطه با دیگر اعضای تیم سلامت و تمدید کارت عضویت سازمان برای 401 نفر و پذیرش 151 عضو جدید از جمله برنامه های دوره دوم برشمرد.
وی تصریح کرد: همچنین صدور بیمه نامه مسئولیت برای تمام پرسنل بیمارستان های دانشگاه با گرفتن تخفیف کلی 35 تا 40 درصد از سازمان های بیمه گر و موافقت 50 درصد حق بیمه پرسنل از طرف دانشگاه در دست اجراست.
رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری بیرجند و شهرستان های تابعه با اشاره به اینکه جهت احداث خانه پرستار از سازمان مسکن و شهرسازی درخواست زمین شده وموافقت صورت گرفته است، افزود: متاسفانه منابع مالی لازم برای خرید زمین به قیمت کارشناسی وجود ندارد و تحقق این مقوله نیازمند حمایت سازمان و هم یاری پرستاران استان برای خریداری زمین به صورت سهامی عام است.
رئیس سازمان نظام پرستاری کشور نیز در این همایش در خصوص عملکرد سازمان نظام پرستاری کشور تصریح کرد: در سال های 86 و 87 عمل به مفاد قانون سازمان برای تحقق اهداف جامعه پرستاری به بهترین شکل و تحقق اهداف مندرج در قانون برای پرداخت مطالبات سال 87 از جمله اهداف کلی سازمان بوده است.
غضنفر میرزابیگی، با بیان اینکه در دوره دوم فعالیت سازمان 20 هدف مقطعی تعریف شده است، اظهار داشت: رضایت مندی مردم از حرفه پرستاری در نتیجه تامین نیازهای مددجویان بر اساس شرح وظایف، افزایش منزلت اجتماعی پرستاران، تحقق بالین آموزش محور و آموزش بالین محور، عملیاتی کردن قانون تعرفه گذاری، کاهش ساعت کار پرستاران، عضویت در ICN و فعالیت های بین المللی از جمله اهداف این سازمان است.
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