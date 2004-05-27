سود تسهيلات بانكهاي دولتي در بخشهاي صنعت و معدن و صادرات كاهش يافت

به گزارش خبرگزاري مهر، شوراي پول و اعتبار در جلسه مورخ 19 ارديبهشت ماه سالجاري پيشنهادهاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي تعيين سياست هاي پولي و اعتباري در سال 83 را بررسي و تصويب كرد.



براساس اين مصوبه ، حداقل سود مورد انتظار تسهيلات اعطايي بانكهاي دولتي در بخش هاي صنعت و معدن و صادرات نسبت به نرخ هاي مصوب سال قبل يك واحد درصد كاهش مي يابد.

براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار سود تسهيلات اعطايي بانك هاي دولتي در ساير بخشها همانند سال قبل خواهد بود.

همچنين نرخ سود علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري نزد بانك هاي دولتي در سال 83 همچنان بدون تغيير باقي خواهد ماند.