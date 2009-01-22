مناطق نمونه گردشگری کمک موثری به پویایی اقتصاد آستارا می کند

به گزارش خبرنگار مهر در آستارا، فرماندار آستارا صبح پنجشنبه در جمع مدیران این شهرستان اظهار داشت: در سفر هیئت دولت به گیلان، چهار منطقه نمونه گردشگری شامل "استیل عباس آباد"، "بی بی یانلو"، "حیران" و "لوندویل" در این شهرستان به تصویب رسیده است .

وی با اشاره به اینکه جاذبه های گردشگری یکی از مواهب توسعه شهرستان است متذکر شد: حمایت از صنعت توریسم موجب شکوفایی و رونق اقتصادی خواهد بود و با تقویت و توسعه گردشگری می توان بسیاری از معضلات اجتماعی مانند بیکاری را حل کرد .

فرماندارآستارا در بیان اهمیت گردشگری و وضعیت توریسم بیان داشت: توسعه این صنعت باعث اثر گذاری بر روی اجتماع و اقتصاد خواهد بود .

وی با اشاره به اینکه آستارا فعالترین مرز ترانزیتی شمال و سومین مرز ترانزیتی کشور است، یادآور شد: روزانه 300 تا 400 دستگاه وسیله نقلیه از مرز آستارا تردد می کند و همچنین سالانه 500 هزار مسافر و 130هزار دستگاه وسایل نقلیه حمل و نقل کالا ها را در این منطقه بر عهده دارند .

آستارا در آخرین نقطه جغرافیایی کشور گرفته و 200 کیلومتر از مرکز استان گیلان فاصله دارد و 37.5 کیلومتر نیز مرز مشترک با جمهوری آذربایجان و 18 کیلومتر مرز ساحلی دارد .