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۴ بهمن ۱۳۸۷، ۱۰:۵۴

به منظور همبستگی با مردم غزه/

مسجد جدید الجزایر "غزه" نام گرفت

مسجد جدید الجزایر "غزه" نام گرفت

در پی تعرضات رژیم اشغالگر اسرائیل به مردم غزه، الجزایریها به منظور انسجام و همبستگی با ملت بی‌دفاع فلسطین مسجد در حال ساخت این کشور "غزه" نام گرفت و برخی از خانواده‌ها نیز دختران تازه متولد شده خود را "غزه" می‌نامند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، بوعبدالله غلام الله وزیر امور دینی و اوقاف الجزایر اظهار داشت: مسجد "غزه" نشانه همبستگی و برادری با مردم غزه و وسیله ای برای محکومیت اشغال اراضی فلسطین و کشتار وحشیانه مردم بی دفاع فلسطین است.

این مسجد دو طبقه است که یک طبقه به زنان و طبقه دیگر به مردان اختصاص یافته و گنجایش 952 نمازگزار را خواهد داشت. 

زمین مسجد بیش از 800 متر مربع است که سالنهای متعددی برای خدمات مختلف و کلاسهای دینی و سخنرانی خواهد داشت. بر اساس پیش بینی ها ساخت آن حدود 18 ماه طول می کشد . 

در همین راستا و برای ابراز همدردی و همدلی با مردم غزه، برخی خانواده های الجزایری نیز نام "غزه" را بر دختران تازه متولد شده خود می نهند که یاد آور سه هفته تعرض و کشتار بیش از 1 هزار و 300 شهید و زخمی شدن بیش 5 هزار و 400 نفر از شهروندان بی گناه فلسطین است.

کد مطلب 820903

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