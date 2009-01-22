کاهش آسیب پذیری زیرساختهای حیاتی مهمترین هدف پدافند غیرعامل است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدصادق آخوندی پیش از ظهر پنجشنبه در همایش پدافند غیرعامل در دانشگاه علوم پزشکی گلستان افزود: پدافند غیرعامل مجموعه ای از اقدامات برنامه ریزی شده بدون استفاده از سلاح برای حفظ زیرساختها در مقابل تهاجمهای متصور و محتمل است.

وی اظهار داشت: پدافند غیرعامل در وزرات بهداشت دارای 9 قطب است تاعواملی که در این حوزه کار می کنند با آن آشنا شوند.

وی خاطرنشان کرد: تمام کشورها به موضوع پدافند غیرعامل اهمیت می دهند و حتی کشورهایی که سالها جنگ نداشتند، بیشترین سرمایه گذاری را در دفاع غیرمسلح انجام می دهند.

به گفته آخوندی، از سال 84 مقرر شد یک درصد اعتبارات تملک دارایی به موضوع پدافند غیرعامل اختصاص داده شود که اکنون سالانه اعتباراتی در این بخش هزینه می شود.

عضو دائمی دبیرخانه پدافند غیرعامل بیان داشت: کمیته دائمی پدافند غیرعامل در حوزه لشکری در ستاد کل نیروهای مسلح و در حوزه کشوری در نهاد ریاست جمهوری است.

عباس بدخشان معاون دانشگاه و دبیرکمیته پدافند غیرعامل دانشگاه علوم پزشکی گلستان نیز گفت: پدافند غیرعامل در حقیقت اتخاذ تدابیری در زمان صلح و امنیت به منظور کاهش تلفات انسانی و تخریب تاسیسات در زمان جنگ است.

وی آشنایی با پدافند غیرعامل و کاربردهای آن در حوزه سلامت را از جمله اهداف این همایش اعلام کرد و افزود: تاکنون دانشگاههای مختلف در این زمینه همایشهایی برگزار کرده اند.

وی بیان داشت: دبیرخانه پدافند غیرعامل در دانشگاه علوم پزشکی از یکسال قبل تشکیل شد و برای بیمارستانها و مراکز حساس تهمیداتی اندیشیده شد تا در صورت بروز مشکلی اقدامات لازم انجام شود.

بدخشان تاکید کرد: تمامی کشورها باید زیرساختهای خود را در برابر تهدیدات خارجی حراست کنند و پدافند غیرعامل نوعی آمادگی محسب می شود.

شماری از کارشناسان بخش بهداشت و درمان، مدیران، معاونان بخش بهداشت و درمان در این همایش شرکت داشتند.