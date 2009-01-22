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۳ بهمن ۱۳۸۷، ۱۱:۴۴

به علت بارش برف؛

مدارس ابتدایی شیفت بعد از ظهر 4 منطقه شهرستانهای اطراف تهران تعطیل شد

مدارس ابتدایی شیفت بعد از ظهر 4 منطقه شهرستانهای اطراف تهران تعطیل شد

به علت بارش برف و کاهش شدید دمای هوا مدارس ابتدایی شیفت بعدازظهر امروز تعدادی از شهرستانهای اطراف تهران از سوی سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای شهر تهران تعطیل اعلام شد.

مسئول روابط عمومی سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای تهران در گفتگو با خبرگزاری مهر با اعلام این مطلب گفت :  مدارسی ابتدایی که به علت بارش برف تعطیل اعلام شد در شهرستانهای اشتهارد، شهر قدس، شهریار و ملارد واقع شده است.

علی سلیمانی افزود: در صورت ادامه بارش برف در این مناطق اطلاع‌رسانی در خصوص تعطیلی مدارس سایر مناطق شهرستانهای استان تهران اعلام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر بارش برف که از شب گذشته در برخی از نقاط شهر تهران و شهرستانهای اطراف آغاز شده همچنان  ادامه دارد و باعث کاهش شدید دمای هوا در این مناطق شده است.

کد مطلب 820906

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