توجه به حوزه فرهنگ مهمترین راه کاهش ناهنجاری ها در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، نادر منتظریان پیش از ظهر امروز در نشست کارگروه بانوان استان گفت: ایجاد بانک آمار و اطلاعات ازآسیبهای اجتماعی ملی و بومی که استان به آن مبتلا است، باید در اولویت قرار گیرد تا بر اساس آن برای پیشگیری، مقابله و درمان این ناهنجاری ها برنامه ریزی صورت گیرد.

وی نقش حوزه بانوان را در کاهش آسیبهای اجتماعی، اساسی دانست و افزود: با توجه به اینکه بسیاری از آسیبهای اجتماعی متوجه خانواده و بانوان در جامعه است، ضرورت دارد برنامه هایی که در این حوزه اجرا می شوند در راستای تقویت باورهای دینی و آگاهی بخشی به بانوان در خصوص آسیبها و معضلات اجتماعی باشد.

در ادامه مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری استان نیز در این خصوص گفت: برای پیشگیری و مقابله با آسیب های اجتماعی باید راهکارها و پیشنهادات مطابق با میزان آسیبها در هر منطقه ارائه شود تا در کارگروه، تصمیمات اتخاذ شده بررسی و مصوب شود.

ناهید جلیل پور اظهار داشت: شناسایی مشکلات و نیازهای بانوان و خانواده در بخشهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و بهداشتی از وظایف مهم کارگروه بانوان است.

وی بیان داشت: یکپارچه بودن همه دستگاهها به خصوص دستگاههای فرهنگی، در کاهش نابرابریهای جنسیتی و فراهم کردن زمینه برای مشارکت همه جانبه بانوان در همه عرصه ها در حل مشکلات این حوزه تاثیر زیادی دارد. ج

لیل پور همچنین یادآور شد: بسیاری از شاخصهای مختلف درحوزه بانوان و خانواده در سطح استان رشد چشمگیر و امیدوار کننده ای داشته است اما متاسفانه در بحث طلاق شاهد رشد 8/4درصدی هستیم.

وی یکی از راههای مقابله با این پدیده شوم را بالا برن سطح آگاهیهای دینی و معنوی، کاهش خشم و افزایش خویشتنداری، ارتقاء سطح مهارتهای زندگی و ایجاد فرصت اشتغال زوجین عنوان کرد و گفت: ضرورت دارد، راهکار مناسب در این خصوص تبیین، برنامه ریزی و چاره اندیشی شود.