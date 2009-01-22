۳ بهمن ۱۳۸۷، ۱۳:۴۳

رحمتی:

برای تمدید قرارداد یکساله با صنعت مس آماده هستم

کرمان - خبرگزاری مهر: دروازه بان ملی پوش صنعت مس کرمان گفت: درصورت درخواست مسئولان صنعت مس کرمان قرارداد با این تیم را یک سال دیگر تمدید می کنم.

سید مهدی رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: تاکنون در هیچ مذاکره ای برای عقد قرارداد با پرسپولیس شرکت نکرده ام و تنها درخواست این باشگاه برای همراهی در بازی های آسیایی به مس کرمان رسیده که تمایلی برای حضور در این تیم ندارم.

وی گفت: در کرمان می مانم و در صورت درخواست مسئولان صنعت مس حاضر به تمدید قرارداد یک ساله با تیم فعلی خود هستم.

وی با اشاره به رد این درخواست پرسپولیس از سوی باشگاه مس گفت: من از ادامه همکاری با صنعت مس کرمان استقبال می کنیم زیرا که این تیم بدون حاشیه و یکی از باشگاههای حرفه ای ایران محسوب می شود.

رحمتی گفت: من علاقه ای برای پیوستن به پرسپولیس ندارم و کار در کرمان را دوست دارم مردم کرمان نیز به من احترام می گذارند و نمی خواهم از این جو آرام به تیمهای پرحاشیه منتقل شوم.

کد مطلب 820914

