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۳ بهمن ۱۳۸۷، ۱۴:۴۲

ارسال 500 مقاله به کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران

بیرجند - خبرگزاری مهر: دبیر نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران از ارسال بیش از 500 مقاله از سراسر کشور به دبیرخانه کنفرانس مهندسی ساخت و تولید خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، خلیل خلیلی پیش از ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران گفت: نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران 13 تا 15 اسفند ماه سال جاری در دانشگاه بیرجند برگزار می ‌شود.

وی با بیان اینکه دوره نهم کنفرانس ساخت و تولید ایران یکی از کاربردی ترین کنفرانس ‌های کشور در زمینه صنعت است، اظهار داشت: این کنفرانس برای نخستین‌ بار در خارج از پایتخت و در شهر بیرجند برگزار می‌ شود.

خلیلی این رویداد را موقعیت ویژه ‌ای برای صنایع منطقه دانست و افزود: این کنفرانس بزرگترین رویداد علمی امسال در شرق کشور و بزرگترین رویداد صنعتی ـ علمی در خراسان جنوبی است.

وی با اشاره به اینکه این کنفرانس می‌تواند موقعیت‌ های بسیار مناسبی را برای صنعتگران و زمینه بسیار مناسبی برای جلب سرمایه‌ گذاری صنعتی تولیدی فراهم کند، تصریح کرد: مخاطبان این کنفرانس مدیران ارشد در صحنه سیاست گذاری تولید کشور، صاحبان صنایع، صنعتگران، اساتید دانشگاه ‌ها، دانشجویان دوره‌ های دکتری و کارشناسی ارشد و سایر علاقمندان هستند.

دبیر نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران خاطر نشان کرد: داوری مقالات کنفرانس توسط هیئت داورانی متشکل از 100 عضو هیئت علمی دانشگاه‌ های داخل و خارج کشور خواهد بود.

خلیلی ابراز امیدواری کرد: کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران بتواند موقعیت مناسبی را برای حوزه صنعت و تولید کشور به خصوص منطقه خراسان جنوبی فراهم آورد و سبب سربلندی و افتخار استان و دانشگاه بیرجند باشد.

دبیر نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران یادآور شد: هم ‌اکنون فعالیت ‌های مرتبط با داوری مقالات، برگزاری نمایشگاه ‌های جنبی، برگزاری کارگاه‌ های آموزشی و دعوت از میهمانان ویژه در حال انجام است.

کد مطلب 820915

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