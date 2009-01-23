به گزارش خبرنگار مهر، این برنامه که به مناسبت گرامیداشت 30 سالگی پیروزی انقلاب اسلامی ایران تولید می‌شود، در حال تصویربرداری و تدوین همزمان است تا همزمان با آغاز دهه فجر از این شبکه پخش شود.

برنامه "سی سال سی نما" با محوریت مشخصه‌های ماهوی سینمای بعد از انقلاب، به وجوه مختلف سینمای نوین ایران می‌پردازد که با کمترین وامداری به سینمای قبل از انقلاب نیروهای فکری جدید را با اهداف تعریف شده تربیت کرده است.

از دلایل متفاوت شدن سینمای پس از انقلاب که در برنامه مد نظر قرار گرفته می‌توان به بالا بردن وجوه فرهنگی این هنر صنعت، جذب مخاطبان جدید و ارتقای سلیقه آنها، توفیق این سینما در داخل و خارج و... اشاره کرد. عواملی که می‌توان تأثیر آنها را نه تنها در تولیدات سینمایی بلکه در آثار تلویزیونی نیز (با توجه به مشترک بودن عوامل) مورد توجه قرار داد.

جمعی از اساتید سینما، دست‌اندرکاران سینمای حرفه‌ای و کارشناسان و منتقدان سینما در این برنامه به بررسی و تحلیل سی سال سینمای ایران می‌پردازد که از آن جمله می‌توان به جلیل اکبری صحت، رامتین شهبازی، علی‌اصغر کشانی، سحر عصرآزاد و ... اشاره کرد.