ویژگیهای لایحه بودجه 88 اعلام شد؛ دلار 950 تومانی- نفت 37.5 دلاری

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در گفتگو با مهر با تشریح ویژگیهای بودجه 88 کل کشور، گفت: لایحه بودجه سال 88 کل کشور مراحل نهایی خود را در معاونت برنامه ریزی و راهبری ریاست جمهوری سپری می کند و براساس وعده رئیس جمهور، یک شنبه هفته آینده به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.

رحیم ممبینی لایحه بودجه 88 کل کشور را از معدود لوایح بودجه ای دانست که در شرایط و بستر خاصی (بحث طرح تحول اقتصادی، سال پایانی برنامه چهارم توسعه و سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه) تهیه و تدوین شده است.

ممبینی بحران مالی غرب را مورد اشاره قرار داد و گفت: آثار و پیامدهای این بحران بر بودجه 88 کل کشور را رصد کردیم و سپس این موضوع را به صورت کارشناسانه مورد بررسی قرار دادیم.

نفت 37.5 دلاری در بودجه 88

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری از بررسی مطالعات گسترده بر سر تعیین قیمت پایه نفت در بودجه 88 کل کشور خبر داد که براساس این مطالعات، قیمت در دامنه 40 تا 45 دلار برای هر بشکه دامنه اطمینان بخشی است.

وی در عین حال گفت: تاکنون باوجود کاهش قیمت نفت که مقطعی است، به این دامنه اطمینان داریم؛ برای اطمینان بیشتر و حرکت به سمت کاهش وابستگی بودجه به نفت، قیمت پایه نفت در بودجه را حدود 37.5 دلار پیش بینی کردیم.

حکم ویژه بودجه 88

ممبینی تعداد احکام تهیه شده برای بودجه 88 کل کشور را 12 حکم اعلام کرد و اظهارداشت: در یکی از این احکام پیش بینی شده است که میزان افزایش قیمت نفت تا 45 دلار ، صرف طرحهای عمرانی اولویت دار شود.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در ادامه با اعلام جداول کلان بودجه 88 کل کشور، سقف بودجه عمومی دولت را حدود 88 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این رقم در بودجه 88 تقریبا نهایی شده است. البته درآمدهای اختصاصی نیز در بودجه 88 نیز دیده شده است.

وی نقش درآمدها در بودجه 88 کل کشور را مورد تاکید قرار داد و گفت: منابع و مصارف در بودجه 88 دقیقا در راستا و جهت گیری چشم انداز، سیاستهای کلی و برنامه های توسعه ای کشور لحاظ شده است.

درآمدهای بودجه 52 هزار میلیارد تومان

ممبینی از پیش بینی افزایش میزان درآمدها از حدود 34 هزار میلیارد تومان مصوب سال 87 به حدود 52 هزار میلیارد تومان در بودجه 88 خبر داد و این اقدام را حرکتی مهم و تعیین کننده در مثبت نمودن شاخصها و متغیرهای کلان اقتصادی ارزیابی کرد.

وی پیش بینی کرد این میزان درآمد پیش بینی شده در بودجه 88 محقق شود. به عبارت دیگر، با کار کارشناسی که صورت گرفته، امکان تحقق درآمد 52 هزار میلیارد تومانی در بودجه 88 بسیار بالا است.

8 هزار میلیارد تومان درآمد از محل اجرای طرح تحول

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اعلام کرد: از این رقم، 8 هزار میلیارد تومان از محل اجرای طرح تحول اقتصادی محقق خواهد شد.

افزایش 54 درصدی درآمدهای مالیاتی

ممبینی در عین حال تاکید کرد: اگر طرح تحول اقتصادی را هم کنار بگذاریم و فقط مالیاتها را در نظر بگیریم، رشد درآمدهای مالیاتی در بودجه 88 معادل 54 درصد نسبت به رقم مصوب سال 87 پیش بینی شده است.

دلار 950 تومانی در بودجه 88

وی همچنین از پیش بینی دلار 950 تومانی در بودجه 88 کل کشور خبر داد و گفت: قیمت دلارهم با رعایت منافع ملی و افزایش صادرات و جذب سرمایه گذاری خارجی، 950 تومان دیده شده است.

به گفته ممبینی، این اقدام نیز در زنجیره چشم انداز، اصل 44، طرح تحول اقتصادی و همه اینها برایندشان به سمت چشم انداز است.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با تاکید بر فراهم سازی بستر مناسب سرمایه گذاری در کشور، ایران را یکی از امن ترین کشورها در منطقه برای سرمایه گذاری عنوان کرد.

وی با اشاره به تاکید دولت برای حرکت به سمت صفر شدن تراز عملیاتی بودجه اظهارداشت: تراز عملیاتی بودجه 87 معادل منفی 9200 میلیارد تومان بوده است که با اصلاحیه بودجه این رقم افزایش می یابد، ضمن اینکه تراز عملیاتی بودجه 88 نسبت به بودجه 87 کاهش خواهد یافت.

کاهش تراز عملیاتی و مصارف ارزی بودجه 88

ممبینی تاکید کرد: هر چقدر بتوانیم تراز عملیاتی بودجه را نزدیک به صفر برسانیم، آن بودجه را ایده آل می دانیم.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری همچنین از اخبار خوشحال کننده درباره سقف مصارف ارزی در بودجه 88 گفت ولی از اعلام رقم آن خودداری کرد.

وی تنها به گفتن این جمله بسنده کرد: تراز عملیاتی و مصارف ارزی که از شاخصهای بسیار مهمی هستند، کاهش زیادی در بودجه 88 نشان می دهد.

منفی شدن رشد بودجه شرکتهای دولتی

ممبینی در ادامه از منفی شدن رشد بودجه شرکتهای دولتی در بودجه 88 نسبت به بودجه سالجاری خبر داد و گفت: بودجه مصوب شرکتهای دولتی در سال جاری بیش از 22 درصد نسبت به سال 86 افزایش یافته بود که این رشد در سال 88 منفی خواهد بود.

حذف بودجه تعداد زیادی شرکتهای دولتی از بودجه 88

وی تصریح کرد: بودجه شرکتهای دولتی که بیش از 51 درصد سهام آنها در راستای اجرای اصل 44 واگذار شده است، از لایحه بودجه 88 خارج شده است.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری رشد بودجه های هزینه ای (جاری) در بودجه 88 به نحوه مناسبی کنترل کردیم.

ممبینی تصریح کرد: رشد بودجه جاری دولت در سال 88 نسبت به سال 87 کمتر از 10 درصد خواهد بود.

قانون مدیریت خدمات کشوری

وی از پیش بینی 4100 میلیارد تومان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری برای بازنشستگان در بودجه 88 خبر داد و گفت: اعتبار ویژه ای برای اجرای این قانون در بخش شاغلان در بودجه 88 پیش بینی شده است.

حذف بودجه واردات بنزین و گازوئیل

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اعلام کرد: بودجه واردات بنزین و گازئیل که در سالجاری حدود 3000 میلیارد تومان بوده، از بودجه 88 حذف شده است، همچنین در رابطه با یارانه شفاف سازی حاملهای انرژی نیز مطابق طرح تحول اقتصادی تصمیمات بسیار خوب گرفته شده است.

دیگر ویژگیهای بودجه 88

وی رشد 10 درصدی اعتبارات عمرانی، تقویت یارانه کالاهای اساسی، توجه به بیمه های درمانی، افزایش اعتبارات استانی، کاهش تصدی گیری و شفاف سازی، توجه به بسترسازی تولید، توجه خاص به مسکن مهر و پیش بینی اعتبارات مصوبات استانی ( به صورت اولویت بندی شده) را از دیگر شاخصهای بودجه 88 عنوان کرد.

ممبینی در عین حال خاطرنشان کرد: بودجه 88 ضمن اینکه انقباضی است، اقتضایی برخورد کردیم.

---------------------------

گفتگو از مجتبی قمری وفا