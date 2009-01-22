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۳ بهمن ۱۳۸۷، ۱۲:۱۷

در گفتگو با مهر عنوان شد:

مرزهای شرقی کشور باید الکترونیکی کنترل شوند

مرزهای شرقی کشور باید الکترونیکی کنترل شوند

کرمان - خبرگزاری مهر: حجت الاسلام قربانعلی دری نجف آبادی با اشاره به لزوم استفاده از تکنولوژی های پیشرفته در کنترل مرزهای شرقی در راستای برخورد با کاروانهای مواد مخدر خواستار نظارت الکترونیکی مرزها شد.

حجت الاسلام دری نجف آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان گفت: مواد مخدر یکی از حربه هایی است که دشمنان اسلام به خصوص آمریکا سعی دارند از این طریق به کشور ضربه بزنند و نیروهای کارآمد نظام و جوانان را از مسیر تلاش و فعالیت دور کنند.

دادستان عمومی کشور با اشاره به زحمات مرزبانان در این مناطق افزود: بالغ بر دو هزار و 800 کیلومتر از مرزهای شرقی کشور در معرض قاچاق مواد مخدر قرار دارد که باید با استقرار سیستمهای پیشرفته کنترل شوند.

وی افزود: امروز باید در کنار ایجاد دیوارهای بتنی و موانع فیزیکی استفاده از روشهای نوین را مدنظر قرار دهیم و نظارت الکترونیکی مرزها را با جدیت دنبال کنیم.

دری نجف آبادی گفت: دستگاههای مختلف در خصوص مبارزه با مواد مخدر باید در کنار کارآمدی بالایی که دارند با تمرکزگرایی در اقدام و تصمیمگیری در برخورد با شبکه های مافیایی مواد مخدر متحد عمل کنند.

وی اضافه کرد: در راستای بازنگری قوانین مبارزه با مواد مخدر این امر در حال انجام است و پیشنهادهای لازم به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده و امیدواریم در آینده نزدیک رسیدگی شود.

کد مطلب 820925

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