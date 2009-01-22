مرزهای شرقی کشور باید الکترونیکی کنترل شوند

حجت الاسلام دری نجف آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان گفت: مواد مخدر یکی از حربه هایی است که دشمنان اسلام به خصوص آمریکا سعی دارند از این طریق به کشور ضربه بزنند و نیروهای کارآمد نظام و جوانان را از مسیر تلاش و فعالیت دور کنند.

دادستان عمومی کشور با اشاره به زحمات مرزبانان در این مناطق افزود: بالغ بر دو هزار و 800 کیلومتر از مرزهای شرقی کشور در معرض قاچاق مواد مخدر قرار دارد که باید با استقرار سیستمهای پیشرفته کنترل شوند.

وی افزود: امروز باید در کنار ایجاد دیوارهای بتنی و موانع فیزیکی استفاده از روشهای نوین را مدنظر قرار دهیم و نظارت الکترونیکی مرزها را با جدیت دنبال کنیم.

دری نجف آبادی گفت: دستگاههای مختلف در خصوص مبارزه با مواد مخدر باید در کنار کارآمدی بالایی که دارند با تمرکزگرایی در اقدام و تصمیمگیری در برخورد با شبکه های مافیایی مواد مخدر متحد عمل کنند.

وی اضافه کرد: در راستای بازنگری قوانین مبارزه با مواد مخدر این امر در حال انجام است و پیشنهادهای لازم به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده و امیدواریم در آینده نزدیک رسیدگی شود.