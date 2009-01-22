پیام تبریک یک مقام اندونزیایی درباره پیروزی مقاومت فلسطین به رهبری حماس

به گزارش خبرگزاری مهر، "آ.ام.فتوا" معاون مجلس مشورتی خلق اندونزی در پیام خود آورده است : من به اسماعیل هنیه نخست وزیر(دولت منتخب فلسطین)، مبارزان و تمام مردم فلسطین در غزه که توانستند پیروزی را در حملات اخیر ارتش اسرائیل کسب نمایند، تبریک می گویم و همچنین احساس قلبی و همدردی خود را به سبب شهادت شماری از مبارزان و مردم فلسطین که در راه احقاق حق و عدالت به مقام شهادت نائل آمده و قربانی حملات اخیر شدند، ابراز می دارم.



وی همچنین جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی و تلاشهای این رژیم و حامیانش برای فتنه افکنی درمنطقه را محکوم کرد.



شهادت بیش از 1300 فلسطینی و زخمی شدن بیش از 5300 نفر که بیشتر آنها را کودکان و زنان تشکیل می دهند نتیجه 22 روز حملات جنون آمیز صهیونیستها به نوارغزه از 27 دسامبر 2008 تا 17 ژانویه(7 تا 28 دی) با هدف تسلیم مردم و مقاومت بود که در نهایت آنها با اعلام آتش بس رسما به شکست خود در ماجراجویی غزه اعتراف کردند تا به پرونده شکستهای مفتضحانه اسرائیل در برابر مقاومت افزوده شود؛ صهیونیستها در جولای 2006 نیز پس از 33 روزه حملات وحشیانه به مناطق مسکونی و تاسیسات زیربنایی لبنان در نهایت در برابر رزمندگان مقاومت به رهبری حزب الله شکست خفت باری متحمل شدند.