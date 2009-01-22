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۳ بهمن ۱۳۸۷، ۱۳:۴۸

زبردست:

شرایط جدول، مس را محکوم به برد کرده است

کرمان - خبرگزاری مهر: سرمربی صنعت مس رفسنجان با اشاره به دیدار این تیم با نیروی زمینی در رفسنجان گفت: برای صعود به رده بالای جدول مجبور به شکست نیروی زمینی هستیم.

اکبر زبردست در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان خواستار حضور گسترده تماشاگران رفسنجانی در بازیهای خانگی این تیم شد و گفت: متاسفانه برخلاف سایر تیمها، تماشاگران رفسنجانی در طول بازی ساکت به تماشای بازی می نشینند در صورتیکه علت اصلی این حضور بالا بردن روحیه بازیکنان مس و تشویق بازیکنان در تمام دقایق مسابقه است.

وی تصریح کرد: بازی با نیروی زمینی برای مس پر اهمیت است زیرا که شکست این تیم سبب صعود یک پله ای و شکست مقابل این تیم سبب سقوط دو پله ای مس می شود.

زبردست افزود: نیروی زمینی تیم پرقدرتی است و سال گذشته هم تا مرحله حذفی پیش آمد و کسب امتیاز از این تیم بسیار مشکل است.

وی عنوان کرد: در هفته گذشته تمرینات خوبی را انجام داده ایم و بازی های این تیم تهرانی را آنالیز کرده ایم در همین راستا تمام تلاش بازیکنان و مجموعه تیم مس در جهت کسب نتیجه این بازی قرار دارد.

کد مطلب 820934

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