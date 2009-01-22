شرایط جدول، مس را محکوم به برد کرده است

اکبر زبردست در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان خواستار حضور گسترده تماشاگران رفسنجانی در بازیهای خانگی این تیم شد و گفت: متاسفانه برخلاف سایر تیمها، تماشاگران رفسنجانی در طول بازی ساکت به تماشای بازی می نشینند در صورتیکه علت اصلی این حضور بالا بردن روحیه بازیکنان مس و تشویق بازیکنان در تمام دقایق مسابقه است.

وی تصریح کرد: بازی با نیروی زمینی برای مس پر اهمیت است زیرا که شکست این تیم سبب صعود یک پله ای و شکست مقابل این تیم سبب سقوط دو پله ای مس می شود.

زبردست افزود: نیروی زمینی تیم پرقدرتی است و سال گذشته هم تا مرحله حذفی پیش آمد و کسب امتیاز از این تیم بسیار مشکل است.

وی عنوان کرد: در هفته گذشته تمرینات خوبی را انجام داده ایم و بازی های این تیم تهرانی را آنالیز کرده ایم در همین راستا تمام تلاش بازیکنان و مجموعه تیم مس در جهت کسب نتیجه این بازی قرار دارد.