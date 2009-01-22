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۳ بهمن ۱۳۸۷، ۱۲:۰۸

سرهنگ احمدی:

آتش سوزی زندان اوین مهار شد

آتش سوزی زندان اوین مهار شد

آتش سوزی که صبح امروز در زندان اوین رخ داده بود با حضور به موقع مأموران آتش نشانی به سرعت اطفاء شد.

رئیس مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب گفت: آتش سوزی امروز در زندان در اثر اتصال سیمهای برق در یکی از اتاقکهای انباری ساختمان اداری این زندان رخ داده است.

سرهنگ احمدی افزود: ظاهراً در اثر بارندگی شب گذشته سیم برق این اتاق دچار اتصالی شده و سپس موجب بروز آتش سوزی در این انباری شده است که خوشبختانه با حضور به موقع ماموران آتش نشانی اطفاء شد.

در همین رابطه بهروز تشکر مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرده بود : به دلیل اینکه ستاد فرماندهی اطلاعاتی در این باره به ما نداده است جزئیات دقیقی از این آتش سوزی ندارم ولی نیروهای سازمان برای مهار آن به محل اعزام شده اند.

کد مطلب 820936

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