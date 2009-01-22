به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط، در حاشیه برگزاری چهل و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب قاهره قرار است نشست " قدس؛ بیان آثار و تاریخ" جمعه آینده 30 ژانویه ( 11 بهمن ماه) از ساعت 14 تا 16 بعد از ظهر در مصر برگزار شود.

دکتر محمدخالد ازعر مشاور فرهنگی فلسطین، دکتر یحیی وزیری استاد معماری اسلامی، دکتر محمد کحلاوی استاد معماری اسلامی و دبیرکل اتحادیه آثار باستانی عرب، دکتر حمدی مرسی مدیر دفتر مؤسسه بین الملی قدس در قاهره در این نشست شرکت می کنند.

شرکت کنندگان ضمن بررسی ادعاهای باطل و موهوم رژیم اشغالگر اسرائیل درباره آثار و تاریخ قدس، تاریخ اسلامی و ویژگیهای معماری و آثار اسلامی این شهر را مورد بررسی قرار می دهند.