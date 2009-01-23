جشنواره تئاتر فجر عناوین پرفروشها را تغییر داد/ کم ‌رونقی در شهرستانها

به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز جشنواره تئاتر فجر نمایشنامه‌هایی همچون "پل" نوشته محمدرحمانیان و "زن همچون میدان نبرد" اثر ماتئی وسینی در فهرست پرفروشهای هفته کتاب قرار گرفتند.

"حسد" نوشته مسعود کیمیایی، "تنهایی پرهیاهو"، "فرهنگ بروبچ تهرون"، "من می گویم شما بگیرید"، "مکانیسم‌ دفاع روانی"، "تخیل مکالمه‌ای" "کارت پستال"، "پسرحاجی باباجان"، "تسخیرناپذیر" و مجموعه‌ داستانکهای فلسفی برتولت برشت با عنوان "فیل" و "بودا" از دیگر آثاری بودند که در فهرست پرفروشهای کتابفروشی های تهران در هفته گذشته قرار داشتند.

سه نمایشنامه در میان پرفروشهای هفته

کتابفروشی نیک در فهرست پرفروشهای خود از سه نمایشنامه و چند مجموع داستان و رمان نام برد. "تنهایی پرهیاهو"، "مهمان ناخوانده"، "پل"، "حسد"، "کافه پیانو"، "زن همچون میدان نبرد"، "فرزند پنجم"، "همخونه"، "خرده جنایتهای زناشوهری" و "سمفونی مردگان" پرفروشهای هفته گذشته این کتابفروشی بودند.

"من می گویم، شما بگوید"، "دا"، "من و کتاب"، "خاطرات عزت شاهی"، "دومین سوگواری پوسترهای عاشورایی"، "زنده باد کمیل"، "شطرنج با ماشین قیامت"، "نوشتم تا بماند" و "افسانه‌های لکی" نیز عناوین پرفروش در انتشارات سوره مهر بودند.

فروش خوب کتابهای روانشناسی

کتابفروشی جیحون ده اثر ترجمه را به عنوان پرفروشهای این هفته خود معرفی کرد و از جمله این آثار می‌توان از دو کتاب "تخیل مکالمه‌ای" و "مکانیسم دفاعی روانی" نوشته فروید در حوزه روانشناسی یاد کرد.

"قدرت صبر"،"تنها راز موفقیت دوام آوردن"،"قانون جذب"، "سفر روح"،"جهان هولوگرافی"،"جادوی کار پاره وقت"، "سرنوشت روح" و "قدرت هوش" از دیگر آثار پرفروش این کتابفروشی به شمار می‌آیند.

کتابفروشی بیدگل نیز کتابهای "تخیل مکالمه‌ای"،"آذری غریب"، "مهمان ناخوانده"، "نه من و آمد و رفت"، "رویکردهایی به نظریه اجرا"، "پسرحاجی باباجان"، "کسی می‌آید" و "فن بیان" را به عنوان پرفروشهای هفته گذشته خود معرفی کرد.

"بودا"، "سمینار یونگ"، "سرگذشت دینهای بزرگ جهان" و "چریکهای فدائی خلق" نیز در کتابفروشی بهجت درهفته گذشته در فهرست پرفروشها بودند.

شهرستانی‌ها و عناوین قدیمی

کتابفروشی بدر رشت آثاری همانند "راز"، "جهان هولوگرافیک"، "بادبادک باز"، "هستی"، "کافه پیانو"، "خاله بازی"، "بیوتن"، "بازی عروس و داماد"، "ها کردن" و " مردی که گورش کم شد" را از عناوین پر فروش خود یاد کر و این در حالی است که دو کتابفروشی "دهخدا" و "دریا" تبریز از کتابهای "تنوع دین در روزگار ما"، "بیابان"، "جنت البهشت"، "دا" و کتابهای مرتبط با اشعار مذهبی به عنوان پرفروشهای بازار کتاب این شهر یاد کردند.

کتابفروشی "امام" مشهد نیزکتابهای "حکومت دینی و حقوق انسان"، "خاطرات صادق طباطبایی"، "جهان هولوگرافیک" و رمان "خاله بازی" را به عنوان پروفرشهای هفته‌ای که گذشت معرفی کرد.

کتابفروشی "وحدت" و "کمند" اصفهان با تاکید بر فروش پایین کتابهای عمومی و ادبی در این شهر بدون در نظر گرفتن کتابهای آموزشی، "بادبادک باز"، "هزار خورشید تابان"، "معرکه"، "خاله بازی" و "هم ایرانی" را به عنوان پرفروشهای این هفته اعلام کردند.