پیروزی غزه لرزه بر اندام اسرائیل انداخته است

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، دکتر علی لاریجانی ظهر پنجشنبه در یادواره سرداران و 800 شهید شهرستان بهشهر با محوریت شهید عبدالکریم هاشمی نژاد افزود: دفاع حزب الله نشات گرفته از روح انقلاب اسلامی و درخشش امام راحل بوده است.

وی خاطرنشان کرد: سیستمهای اطلاعاتی منطقه و سرویسهای اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا که بر ضد حزب الله تبلیغ می کردند با پیروزی غزه شکست خوردند.

رئیس قوه مقننه با اشاره به اینکه دینمداری و استقامت مردم غزه روح اسرائیل را به هم ریخت تصریح کرد: صبر و استقامت مردم غزه موجب پیروزی آنان شده است.

لاریجانی با بیان اینکه در قضیه غزه، اسرائیل و ابومازن هزینه زیادی را متحمل شده اند یادآور شد: در حال حاضر با شکست اسرائیل در غزه شاهد لرزه شدید بر اندام اسرائیل هستیم و اسرائیل با این شکست حیثت خود را در منطقه از دست داده است.

نماینده مردم قم در مجلس در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اقتدار ملت ایران را مرهون تلاشها، پشتکار و اتکال و تبعیت ملت ایران از آرمانهای امام راحل دانست و افزود: ایران اسلامی اکنون دارای فناوری پیشرفته ای در منطقه بوده و دانش صلح آمیز هسته ای قدرت مهمی برای ایران در جهان است.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در حال حاضر شیطنتهای آمریکا و اسرائیل برای مزاحمت برای ایران نقش بر آب شده است.

لاریجانی با بیان اینکه کانونهای فرهنگی در جامعه در لوای رشادتهای شهدا ایجاد شده است تصریح کرد: ایران اسلامی اکنون به برکت رشادتهای شهدای خود در منطقه خودنمایی می کند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه بنده به آیت الله اشرافی که اهل شهرستان بهشهر بوده افتخار می کنم افزود: شهید هاشمی نژاد نیز از این شهرستان بوده و نقش اساسی در شکل گیری انقلاب اسلامی و مبارزات انقلابی ایفا کرده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: نهاد انقلاب اسلامی اکنون به بیداری اسلامی برای ملتها تبدیل شده و تفکر دینمداری و حفظ ارزشهای اسلامی ملت ایران در دنیا متجلی شده است.

لاریجانی در ادامه افزود: تاثیرگذاری عالمان اندیشه و دین در کشور سبب بالا بردن افزایش توان علمی ایران در دنیا و منطقه شده است.

حضور در همایش فدائیان اسلام مازندران در شهرستان قائمشهر از دیگر برنامه های امروز رئیس مجلس شورای اسلامی در مازندران است.