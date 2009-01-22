عقد قرارداد 35 هزار و 344 طرح اشتغالزا در همدان

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، محمد ناصر نیکبخت ظهر امروز در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان همدان با تاکید بر رفع مشکلات موجود در بانک های استان همدان به لحاظ ارائه تسهیلات جهت اجرا کردن طرح های اشتغالزا، تصریح کرد: در سه سال گذشته بیش از 170 میلیارد تومان برای ایجاد و راه اندازی طرح های اشتغالزا در استان همدان در نظر گرفته شده است.

نیکبخت تصریح کرد: اشتغال پیش بینی شده از محل طرح های عقد قرار داد شده در استان همدان 66 هزار و 987 نفر بوده است.

نیکبخت با بیان اینکه برای اجرای طرح های کوچک در شهرستان های کبودرآهنگ و نهاوند، بانک ها از سخت گیری بی مورد خودداری کنند، خاطر نشان کرد: در هفته پیشرو بهره برداری از 7 طرح اشتغالزا در برنامه استان همدان قرار گرفته است.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استاندار همدان خاطرنشان کرد: این تعداد طرح زمینه اشتغال 132 نفر را فراهم خواهد کرد.

نیکبخت از اختصاص اعتبارات ویژه برای طرح های بزرگ استان همدان خبر داد و گفت: یکی از شعبه های کارخانه داروسازی رازی نیز در همدان ایجاد خواهد شد.