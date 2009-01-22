به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد نامزدهای جوایز تمشک طلایی سال 2009 مانند سال‌های قبل یکروز پیش از اعلام نامزدهای جوایز اسکار اعلام و "گورو عشق" با نامزدی در هفت رشته در صدر قرار گرفت.

این فیلم در بخش‌های بدترین فیلم، بدترین کارگردان (مارکو شنیبل)، بدترین فیلمنامه (مایرز و گراهام گوردی)، بدترین بازیگر مرد (مایرز)، بدترین بازیگر زن (جسیکا آلبا)، بدترین بازیگر مرد مکمل (بن کینگزلی و ورن ترویر) نامزد دریافت جایزه است.





مایک مایرز در صحنه‌ای از فیلم "گورو عشق"

"گورو عشق" درباره مردی آمریکایی به نام گورو پیتکا با بازی مایرز است که خارج از کشور خود میان گوروها بزرگ شده است. او به آمریکا بازمی‌گردد و با مشکلات فراوان مواجه می‌شود. این فیلم با بودجه‌ای 62 میلیون دلاری ساخته شد و با تنها 41 میلیون دلار فروش در سطح جهان یکی از فیلم‌های شکست‌خورده سال 2008 بود.

دیگر رقبای بخش تمشک طلایی بدترین فیلم عبارتند از درام افسانه‌ای علمی "اتفاق" ام. نایت شیامالان، The Hottie and the Nottie با بازی پاریس هیلتن، فانتزی "به نام پادشاه: داستانی از محاصره سیاهچال" ساخته اووه بول و دو فیلم کمدی "فیلم فاجعه" و "ملاقات با اسپارتی‌ها" هر دو به کارگردانی جیسن فرایدبرگ و آرون سلتسر.

مایرز در بخش تمشک طلایی بدترین بازیگر مرد با لری د کیبل گای ("محافظت احمقانه")، ادی مورفی ("دیو را ملاقات کن")، آل پاچینو ("88 دقیقه" و "قتل موجه") و مارک والبرگ ("اتفاق" و "مکس پین") رقابت می‌کند.

آلبا نیز در بخش بدترین بازیگر زن با کامرون دیاز ("آنچه در وگاس اتفاق افتاد")، کیت هادسن ("طلای احمق‌ها" و "دختر بهترین دوستم")، تمام بازیگران فیلم "زنان" و پاریس هیلتن برای The Hottie and the Nottie روبروست. هیلتن برای "رپو! اپرای ژنتیکی" در بخش بدترین بازیگر زن مکمل نیز نامزد است.

بنیاد تمشک طلایی GRAF هر سال با انتخاب بدترین‌ها به نوعی با جوایز اسکار شوخی می‌کند. این بنیاد در 1980 راه‌اندازی شد و اکنون 687 عضو دارد. سیلوستر استالونه با 30 بار نامزدی و 10 جایزه رکورددار تمشک طلایی است.



برندگان بیست و نهمین دوره جوایز سالانه تمشک طلایی 21 فوریه (سوم اسفند) یکروز پیش از برگزاری مراسم اسکار در یکی از سینماهای هالیوود اعلام می‌شود.



معمولا هیچ یک از نامزدها در مراسم اعطاء جوایز تمشک طلایی شرکت نمی‌کنند، هرچند هالی بری چهار سال پیش به تنهایی به این مراسم رفت و جایزه بدترین بازیگر زن را برای فیلم "زن گربه‌ای" دریافت کرد.



پارسال تریلر "می‌دانم چه کسی مرا کشت" با بازی لینزی لوهن که در 9 رشته نامزد دریافت جوایز تمشک طلایی بود، به بدترین فیلم سال انتخاب شد. فهرست نامزدهای جوایز تمشک طلایی امسال به شرح زیر است:



* بدترین فیلم: "فیلم فاجعه" و "ملاقات با اسپارتی‌ها" / "اتفاق" / The Hottie and the Nottie / "به نام پادشاه: داستانی از محاصره سیاهچال" / "گورو عشق"

* بدترین بازیگر مرد: لری د کیبل گای، "محافظت احمقانه" / ادی مورفی،"دیو را ملاقات کن" / مایک مایرز، "گورو عشق" / آل پاچینو، "88 دقیقه" و "قتل موجه" / مارک والبرگ، "اتفاق" و "مکس پین"

* بدترین بازیگر زن: جسیکا آلبا، "چشم" و "گورو عشق" / کامرون دیاز، "آنچه در وگاس اتفاق افتاد" / پاریس هیلتن، The Hottie and the Nottie / کیت هادسن، "طلای احمق‌ها" و "دختر بهترین دوستم" / تمام بازیگران فیلم "زنان" (آنت بنینگ، ایوا مندز، دبرا مسینگ، جادا پینکت اسمیت و مگ رایان)

* بدترین کارگردان: اووه بول، "موش‌های تونل 1968"، "به نام پادشاه: داستانی از محاصره سیاهچال" و Postal / جیسن فرایدبرگ و آرون سلتسر، "فیلم فاجعه" و "ملاقات با اسپارتی‌ها" / مارکو شنیبل، "گورو عشق" / ام. نایت شیامالان، "اتفاق"



* بدترین بازیگر مرد مکمل: اووه بول (به نقش خودش)، Postal / پیرس برازنان، "ماما میا!" / بن کینگزلی، "عشق گورو"، "جنگ، ثبت شده" و "خل‌بازی" / برت رینولدر، "معامله" و "به نام پادشاه: داستانی از محاصره سیاهچال" / ورن ترویر، "گورو عشق" و Postal

* بدترین بازیگر زن مکمل: کامرون الکترا، "فیلم فاجعه" و "ملاقات با اسپارتی‌ها / پاریس هیلتن، "رپو! اپرای ژنتیکی" / کیم کارداشیان، "فیلم فاجعه" / جنی مکارتی، "محافظت احمقانه" / لیلی سوبیسکی، "88 دقیقه" و "به نام پادشاه: داستانی از محاصره سیاهچال"



* بدترین فیلمنامه: "فیلم فاجعه" و "ملاقات با اسپارتی‌ها"، جیسن فرایدبرگ و آرون سلتسر / "اتفاق"، ام. نایت شیامالان / "به نام پادشاه: داستانی از محاصره سیاهچال"، داگ تیلور / "گورو عشق"، مایک مایرز و گراهام گوردی

* بدترین زوج سینمایی: اووه بول و هر بازیگر، دوربین یا فیلمنامه، "موش‌های تونل 1968"، "به نام پادشاه: داستانی از محاصره سیاهچال" و Postal / کامرون دیاز و اشتن کوچر، "آنچه در وگاس اتفاق افتاد" / پاریس هیلتن و کریستین لاکین یا جوئل دیوید مور، The Hottie and the Nottie / لری د کیبل گای و جنی مکارتی، "محافظت احمقانه" / ادی مورفی و ادی مورفی، "دیو را ملاقات کن"



* بدترین بازسازی، پیش درآمد یا دنباله: "روزی که زمین از حرکت ایستاد" / "فیلم فاجعه" و "ملاقات با اسپارتی‌ها" / "ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه بلورین" / "اسیپد ریسر" / "جنگ‌های ستاره‌ای: جنگ‌های کلون"

* جایزه یک عمر دستاورد: اووه بول