45 هکتار اراضی ملی غرب مازندران خلع ید شد

به گزارش خبرنگار مهر در نوشهر، سید ابوطالب وهابی ظهر پنجشنبه به خبرنگاران در این زمینه افزود: 28 هکتار از این اراضی در 9 ماه سال جاری از طریق احکام قضائی در 40 فقره پرونده از متصرفان خلع ید می شود.

وی اظهار داشت: بقیه این اراضی نیز در اجرای تبصره ذیل ماده 55 بوده است که در این مدت پرونده تخلف ثبت شد.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته نیز 75 هکتار اراضی ملی نیز از دست متصرفان بازپس گرفته شد که ارزش ریالی این اراضی آزادشده بیش از 112 میلیارد ریال است.

به گفته وهابی، اراضی خلع ید شده پس از محصورسازی جنگلکاری می شود.

سرپرست اداره کل منابع طبیعی غرب مازندران، بالا بودن هزینه های دادرسی را از جمله مشکلات فراروی صدور احکام قضایی است.

بیش از 600 هزار هکتار جنگل و مرتع در غرب مازندران وجود دارد.