استفاده از خون بندناف امکان انتقال بیماریها را به صفر می رساند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، دکتر مرضیه ابراهیمی، پیش از ظهر امروز در سمینار "آشنایی با سلولهای بنیاد، پتانسیلها و چشم اندازها" با مقایسه مزیتهای استفاده از خون بند ناف نسبت به خون مغز استخوان اظهار داشت: خون بند ناف به دلایل یاد شده عاری از هرگونه ویروس و بیماری است در حالیکه خون مغز استخوان در بیشتر موارد در هنگام انتقال، ناقل بیماریهای عفونی است.

وی افزود: جمع آوری خون بند ناف، ذخیره وسیع و مناسبی برای درمان بیماریهای مختلف است و هیچ خطری برای جنین یا فرد گیرنده در این نقل و انتقالات وجود ندارد.

ابراهیمی یادآور شد: خون بند ناف یکی از ضایعات زایمان به شمار می رود و با کمترین هزینه و تلاش امکان استفاده از آن وجود دارد در حالیکه خون مغز استخوان دارای این مزایا نیست.

وی با اشاره به مشکلات دریافت خون مغز استخوان برای درمان بسیاری از بیماریها بیان داشت: استفاده از خون مغز استخوان نیازمند رضایت فرد اهدا کننده، موافقت پزشکان، شرایط فیزیولوژیکی بیمار و هزینه های هنگفت است.

استادیار پژوهشکده رویان خاطرنشان کرد: از فرد اهدا کننده خون مغز استخوان تنها 50 تا 60 سی سی می توان دریافت کرد در حالیکه کل ذخیره خون بندناف قابل استفاده است.

دکتر ابراهیمی تنها مزیت دریافت خون مغز استخوان را حضور دائمی فرد اهدا کننده در کنار فرد گیرنده برای مواقع مورد نیاز عنوان کرد و افزود: خون بندناف تنها یکبار قابل استفاده است و استفاده مجدد از آن نیازمند زایمانهای جدید است.

در این همایش همچنین دکتر سعید آبرون، هماتولوژیست و استادیار دانشگاه تربیت مدرس به معرفی سلولهای بنیادی و انواع آن پرداخت.

در این همایش بیش از 150 پزشک متخصص در رشته های زنان، زایمان و نازایی، متخصصان اطفال، هماتولوژیستها، ایمونولوژیستها و ... حضور داشتند.