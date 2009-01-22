اختصاص تنها 10 درصد خسارات خشکسالی و سرمازدگی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سلمان شفاعت ظهر امروز در هفتمین جلسه ستاد خشکسالی آذربایجان‌شرقی افزود: در سال جاری تنها 10 درصد از کل اعتبارات خسارات خشکسالی و سرمازدگی استان پرداخت شده است.

وی یادآور شد: میزان کل خسارت از بابت خشکسالی و سرمازدگی امسال آذربایجان ‌شرقی 10 هزار و 70 میلیارد ریال بوده است.

به گفته شفاعت، تاکنون تنها یک هزار و 20 میلیارد ریال معادل 10 درصد خسارات یاد شده به کشاورزان پرداخت شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان ‌شرقی ادامه داد: از این رقم 869 میلیارد ریال سهم بخش کشاورزی استان معادل 4/4 کل اعتبارات خشکسالی و سرمازدگی استان بود که از محل صندوق ذخیره ارزی و تامین بودجه سال 87 تامین شده است.

علی برنج‌فروش، سرپرست بانک کشاورزی آذربایجان ‌شرقی نیز در این جلسه گفت: از 80 هزار نفر متقاضی تمدید مطالبات، 39 هزار تمدید مطالبات در بانک کشاورزی استان داشتیم.

وی با بیان اینکه مطالبات یک هزار و 200 میلیارد ریال تسهیلات نیز در استان به پایان رسیده است اظهار داشت: 70 میلیارد ریال از این اعتبارات به مزارع و 15 میلیارد ریال نیز به باغات اختصاص یافته است.

برنج فروش تصریح کرد: در خصوص آبیاری تحت فشار و حمایت از طرح‌های ارتقای بهره‌وری آب نیز 15 پرونده تشکیل شده که در دست بررسی است.