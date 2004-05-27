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۷ خرداد ۱۳۸۳، ۱۲:۲۲

رقابتهاي انتخابي واليبال المپيك آتن - توكيو

تيم ملي واليبال ايران فردا به مصاف فرانسه مي رود

تيم ملي واليبال كشورمان پس ازشكست دادن ژاپن فردا درپنجمين ديدارخود به مصاف تيم ملي واليبال فرانسه خواهد رفت.

به گزارش خبرنگار "مهر" تيم ملي واليبال كشورمان درپنجمين ديدارخود درچارچوب رقابتهاي انتخابي المپيك آتن فردا به مصاف تيم ملي فرانسه خواهد رفت. ملي پوشان كشورمان درديدارقبلي خود موفق شدند با ارائه بازي زيبا وديدني ميزبان رقابتها رابا نتيجه 3بر2شكست دهند.
تيم كشورمان درديدارهاي قبلي مقابل كانادا وچين تن به شكست داده بود ومقابل تيم هاي كره جنوبي وژاپن به پيروزي رسيد. درپايان رقابتهاي انتخابي المپيك آتن كه درشهرتوكيوژاپن برگزارمي شود تيم قهرمان به همراه بهترين تيم آسيايي راهي المپيك خواهند شد. تيم واليبال كشورمان درحالي فردا به مصاف تيم ملي فرانسه مي رود كه اين تيم درديدارقبلي خود با نتيجه 3برصفرموفق به شكست دادن تيم ملي چين شده بود.

کد مطلب 82098

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