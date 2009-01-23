به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شرکت کنندگان در همایش "گرایش به تجدد و اصلاح در اندیشه اسلامی" که از چهارشنبه 2 بهمن در کتابخانه اسکندریه در مصر آغاز شد، طی سه روز به بررسی تأثیر نوآوری بر اصلاح اندیشه اسلامی معاصر و دستبابی به تبلور اساسی اندیشه اسلامی می پردازند.

شرکت کنندگان در این همایش طرحهای تجدد و اصلاح در جهان اسلام را طی دو قرن اخیر ارائه کرده و خواستار بررسی تأثیرات قرن معاصر بر روی طرحهای نوگرایانه شدند تا بتوانند با تعرضاتی که جهان اسلام امروز با آن روبه رو است، مبارزه کنند.

شرکت کنندگان ضرورت تجدد عقل اسلامی را به منظور فعال سازی توان خود و کشف عناصر و عوامل این توانایی و تقویت آن خواستار شدند و بر اهمیت اندیشه آزادی در ساخت نظام زندگی اسلامی و مبارزه با استبداد و آثار آن به عنوان اساس اصلاح دولتها و جوامع تأکید کردند.

احمد طیب رئیس دانشگاه الازهر مصر طی این همایش تصریح کرد: مسئله تجدد در اسلام یکی از مؤلفه های ذاتی است که اگر تحقق یابد اسلام به صورت نظام مند در دنیا تحقق می یابد. بحران درگیریهای فرهنگی میان ملتها طی دهه های اخیر خشونت آمیز تر و شرم آورتر از دهه های گذشته است؛ به ویژه اینکه اشاعه فرهنگی مقصود و منظور و غایت همگان شده است.

حسن حنفی استاد فلسفه دانشگاه قاهره به امکان اصلاح جدید اشاره کرد و گفت: خطاهای موجود در اصلاح عیب اصلاح به شمار نمی رود بلکه عدم توسعه آن و بازگشتن به شیوه خطا با توجه به شرایط هر نسلی عیب به شمار می رود.

مریم آیت احمدو رئیس بخش عقاید و ادیان دانشگاه ابن طفیل مراکش نیز به اهمیت ایجاد فرهنگ همکاری و گفتگو به منظور ساماندهی امت برای انجام وظایف و تحقق وحدت امت اسلام تأکید کرد و گفت: امت اسلام جز با همکاری مستمر به اهداف تمدنی و فرهنگی خود دست نمی یابد.

همایش "گرایش به تجدد و اصلاح در اندیشه اسلامی" با هدف قرائت جدید تجدد و اصلاح در جهان اسلام طی دو قرن اخیر از 21 تا 23 ژانویه ( 2 تا 4 بهمن) با هدف بررسی محورهایی چون مکاتب تجدد و اصلاح، تجدد و معضل و چالش تمدن، تجدد و اصلاح میان آینده و حال، قرائت جدید از خطابه های اسلامی معاصر در مصر برگزار می شود.